Soțul fostului premier al Scoției, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru cumpărături făcute pe banii partidului

Peter Murrell, fostul președinte al Partidului Național Scoțian din 2001 până în 2023, a fost condamnat la închisoare pentru 5 ani și 3 luni. El a fost acuzat pentru spălare de bani.
Politicianul care a condus partidul scoțian de mai bine de două decenii a recunoscut fapta și a pledat vinovat pentru delapidare. Peter Murrell a fost condamnat marți.
El a cumpărat următoarele articole pe banii Partidului Național Scoțian, care au fost strânși din donații, testamente și cotizațiile de membru ale partidului:
Politicianul este acuzat pentru cereri fără chitanțe și facturi false. Prejudiciul se ridică la peste 400.000 de lire sterline (500.000 de dolari), ceea ce a dus la izbucnirea celui mai mare scandal mediatizat din Scoția în ultimii ani.
Din 2010 până în 2025, Peter Murrell a fost soțul fostei prim-ministre a Scoției, Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon a fost șefa guvernului scoțian din 2014 până în 2023.
Avocatul său, John Scullion, i-a spus judecătorului marți că, totuși, „acuzatul este copleșit de sentimente de jenă și rușine”.
Sursa Foto: Scottish Government