Soțul fostului premier al Scoției, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru cumpărături făcute pe banii partidului

Peter Murrell, fostul președinte al Partidului Național Scoțian din 2001 până în 2023, a fost condamnat la închisoare pentru 5 ani și 3 luni. El a fost acuzat pentru spălare de bani.

Politicianul care a condus partidul scoțian de mai bine de două decenii a recunoscut fapta și a pledat vinovat pentru delapidare. Peter Murrell a fost condamnat marți.

El a cumpărat următoarele articole pe banii Partidului Național Scoțian, care au fost strânși din donații, testamente și cotizațiile de membru ale partidului:

o mașină de tuns iarba robotizată de 3.070 de lire sterline;

un suport de vin argintiu de 3.500 de lire sterline;

o mașină Jaguar;

un set de două piese pentru ouă din silicon;

o autorulotă Niesmann și Bischoff de 124.550 de lire sterline, care n-a fost niciodată folosită pentru campanii politice;

coș de rufe;

o consolă PlayStation 3 de la Sony;

suport pentru pantofi;

un automobil Volkswagen Golf;

un automobil Jaguar I-Pace de 57.000 de lire;

două ceasuri scumpe, în valoare de 4.555 de lire sterline și 4.795 de lire sterline;

transferuri directe de 30.000 de lire sterline.

Politicianul este acuzat pentru cereri fără chitanțe și facturi false. Prejudiciul se ridică la peste 400.000 de lire sterline (500.000 de dolari), ceea ce a dus la izbucnirea celui mai mare scandal mediatizat din Scoția în ultimii ani.

Din 2010 până în 2025, Peter Murrell a fost soțul fostei prim-ministre a Scoției, Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon a fost șefa guvernului scoțian din 2014 până în 2023.

Avocatul său, John Scullion, i-a spus judecătorului marți că, totuși, „acuzatul este copleșit de sentimente de jenă și rușine”.

Sursa Foto: Scottish Government