Prima pagină » Știri externe » Stare de urgență în Tibet după ce un cutremur sever de 7 grade a provocat 16 morți și 76 răniți. Sute de locuințe s-au prăbușit

Stare de urgență în Tibet după ce un cutremur sever de 7 grade a provocat 16 morți și 76 răniți. Sute de locuințe s-au prăbușit

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a lovit regiunea montană din Tibet. 16 persoane au fost ucise și 76 au fost rănite.

Vezi galeria foto
6 poze

Cutremurul sever a fost produs de ciocnirea plăcilor tectonice indiene cu cele euroasiatice care au dus la crearea lanțului muntos Himalaya.

Potrivit BBC News , epicentrul seismului a fost comitatul Baqen din regiunea Nagqu. Districtul, situat în ceea ce Republica Populară Chineză îl nunește Regiunea Autonomă Tibet, se situează la 400 de km nord-est de capitala regiunii, Lhasa.

Autoritățile au declarat stare de urgență și au trimis echipaje de salvare în zona afectată. 65 de persoane rănite au fost salvate. 11 dintre astea sunt în stare critică.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. 339 de locuințe din regiunea afectată s-au prăbușit ca urmare a cutremurului.

12.400 de persoane au fost strămutate în urma seismului. Căderile de stânci au dus la închiderea drumurilor din regiune. Accesul echipelor de intervenție a fost îngreunat în zonele montane înalte.

Premierul chinez Li Qiang a solicitat eforturi urgente pentru organizarea operațiunilor de salvare și acordarea de îngrijiri medicale răniților.

Guvernul chinez a anunțat alocarea unei sume de 50 de milioane de yuani (7,5 milioane de dolari).

Regiunea Tibetului este predispusă la cutremure devastatoare, ultima oară fiind lovită în 2023 de un cutremur cu magnitutdinea de 6,2 grade care a provocat moartea a 120 de persoane în provincia Gansu.

Sursa Foto: Hepta

Sursa Video: Cutremur

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
19:43
Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
DEZVĂLUIRI Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
19:34
Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
ARTĂ O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
19:18
O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
FLASH NEWS Casa Albă susține că Melania Trump a obținut un armistițiu între Rusia și Ucraina, într-un oraș din Herson. Când ar intra în vigoare și cum a reușit Prima Doamnă a SUA să oprească atacurile celor două părți
17:56
Casa Albă susține că Melania Trump a obținut un armistițiu între Rusia și Ucraina, într-un oraș din Herson. Când ar intra în vigoare și cum a reușit Prima Doamnă a SUA să oprească atacurile celor două părți
FLASH NEWS Austria expulzează patru diplomați ruși acuzați de spionaj. Moscova amenință că va exista „un răspuns adecvat la astfel de măsuri”
17:30
Austria expulzează patru diplomați ruși acuzați de spionaj. Moscova amenință că va exista „un răspuns adecvat la astfel de măsuri”
VIDEO Scandal uriaș în Bulgaria: O jurnalistă a fost trântită la pământ și rănită de un agent care o păzea pe președinta Parlamentului. Cum a reacționat șefa legislativului de la Sofia
17:25
Scandal uriaș în Bulgaria: O jurnalistă a fost trântită la pământ și rănită de un agent care o păzea pe președinta Parlamentului. Cum a reacționat șefa legislativului de la Sofia
Mediafax
ANALIZĂ. Jeffrey Sachs, declarație fără precedent despre Ucraina: „Europa nu o apără, o distruge”
Digi24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Cancan.ro
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Adevarul
Cum poate aduce România miliarde de dolari din Golf. Expertă: „E o regiune vag prezentă în politica noastră externă”
Mediafax
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Click
Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Ce se întâmplă doctore
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Cel mai bizar nor de pe Marte a devenit acum și mai misterios
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
FLASH NEWS Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
19:40
Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
ALERTĂ Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
19:38
Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
DECES Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
19:37
Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
FLASH NEWS Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
19:19
Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
ULTIMA ORĂ Ministrul Apărării s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA, la câteva ore după ce o dronă a lovit o navă civilă la 24 de km de Constanța. Ce a cerut Radu Oprea
18:50
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA, la câteva ore după ce o dronă a lovit o navă civilă la 24 de km de Constanța. Ce a cerut Radu Oprea
EVENIMENT Peste 60 de miliarde de euro în joc pentru România în bugetul UE 2028-2034. Gândul pune la aceeași masă actorii care vor da direcția banilor europeni la conferința Euro Industry Summit 2026
18:45
Peste 60 de miliarde de euro în joc pentru România în bugetul UE 2028-2034. Gândul pune la aceeași masă actorii care vor da direcția banilor europeni la conferința Euro Industry Summit 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe