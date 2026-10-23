Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a lovit regiunea montană din Tibet. 16 persoane au fost ucise și 76 au fost rănite.

Cutremurul sever a fost produs de ciocnirea plăcilor tectonice indiene cu cele euroasiatice care au dus la crearea lanțului muntos Himalaya.

Potrivit BBC News , epicentrul seismului a fost comitatul Baqen din regiunea Nagqu. Districtul, situat în ceea ce Republica Populară Chineză îl nunește Regiunea Autonomă Tibet, se situează la 400 de km nord-est de capitala regiunii, Lhasa.

Autoritățile au declarat stare de urgență și au trimis echipaje de salvare în zona afectată. 65 de persoane rănite au fost salvate. 11 dintre astea sunt în stare critică.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. 339 de locuințe din regiunea afectată s-au prăbușit ca urmare a cutremurului.

12.400 de persoane au fost strămutate în urma seismului. Căderile de stânci au dus la închiderea drumurilor din regiune. Accesul echipelor de intervenție a fost îngreunat în zonele montane înalte.

Premierul chinez Li Qiang a solicitat eforturi urgente pentru organizarea operațiunilor de salvare și acordarea de îngrijiri medicale răniților.

Guvernul chinez a anunțat alocarea unei sume de 50 de milioane de yuani (7,5 milioane de dolari).

Regiunea Tibetului este predispusă la cutremure devastatoare, ultima oară fiind lovită în 2023 de un cutremur cu magnitutdinea de 6,2 grade care a provocat moartea a 120 de persoane în provincia Gansu.

Sursa Foto: Hepta

Sursa Video: Cutremur