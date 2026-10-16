SUA eliberează până la 17 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol pentru a tempera prețurile la pompă înaintea alegerilor din noiembrie

Departamentul de Energie al Statelor Unite a solicitat oferte pentru un împrumut de până la 17 milioane de barili de petrol din Rezerva Strategică, ca parte a unui efort mai mare coordonat de Agenția Internațională pentru Energie (AIE) pentru a stabiliza prețurile la combustibil, relatează Reuters. Această măsură de urgență intervine în contextul presiunilor asupra piețelor energetice provocate de conflictul din Iran, cu doar două săptămâni înainte de alegerile din Statele Unite de la jumătatea mandatului.

Această decizie a Washingtonului face parte dintr-un acord global mai mare încheiat de SUA în luna martie pentru a încerca să controleze prețurile la combustibili pe fondul creșterilor generate de războiul din Orientul Mijlociu. În primăvară, Statele Unite au fost de acord să împrumute 172 de milioane de barili de petrol din rezerva sa, ca parte a unui acord la care participă aproximativ 30 de țări.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Rezerva Strategică de Petrol a SUA este stocul de țiței de urgență al țării, menținut pentru a ajuta la atenuarea întreruperilor de aprovizionare și la stabilizarea piețelor energetice în timpul crizelor. În cadrul unui program de schimb, companiile pot împrumuta petrol din rezervă și îl pot returna ulterior, de obicei cu barili suplimentari ca dobândă.

De asemenea, la începutul acestei luni, Donald Trump a ajuns la un acord cu președintele Vladimir Putin pentru a permite exporturile de motorină rusească către SUA, cu o cantitate inițială de 300.000 de tone. Această măsură a atras critici atât pe plan intern, cât și pe plan extern din partea aliaților europeni.

Separat, liderii G7 au anunțat pe 2 octombrie că vor elibera coordonat 100 de milioane de barili din stocurile de petrol de urgență prin intermediul AIE pe parcursul a patru luni.

În ciuda acestor măsuri de stabilizare a prețurilor la pompă, piețele energetice rămân sub presiune. Țițeiul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 109 dolari per baril, iar atacurile continue asupra transporturilor maritime din Golful Persic și perturbările din jurul Strâmtorii Ormuz mențin prețurile ridicate.