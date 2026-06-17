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Summit-ul de la Evian, ziua trei. Trump întârzie la ședința cu liderii G7 și le spune: „Eu sunt șeful”. Ce întâlniri mai are pe agendă președintele SUA

Melania Agiu
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Este a treia și ultima zi a summit-ului G7 de la Evian, Franța, iar liderii mondiali au început și astăzi ședința de lucru mai târziu decât era planificat. Președintele american, Donald Trump, a fost cel care s-a lăsat așteptat, intrând în sală după ce aproape toți ceilalți lideri ajunseseră deja.

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„Eu sunt șeful”, a glumit Trump în timp ce intra în sală. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, i-a ținut scaunul lui Trump, iar președintele i-a spus oficialului că poate rămâne la ședință dacă dorește.

În timp ce liderii îl așteptau pe Trump, președintele SUA a postat mai multe mesaje pe rețeaua sa de socializare Truth Social, printre care și un plan de a amâna nominalizarea propriului său director al serviciilor de informații în Senat.

Donald Trump are, astăzi, pe ordinea de zi două întâlniri bilaterale în cadrul summitului G7 — una cu președintele egiptean Abdel-Fattah El-Sisi și alta cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

Trump are programată o conferință de presă în această după-amiază, înainte de a pleca spre Paris, unde va fi primit de președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles.

În timp ce îl aștepta pe Trump, prim-ministrul canadian Mark Carney a făcut câteva declarații presei prezente la Evian. Acesta a afirmat că țara sa nu va contribui la programul de dezvoltare economică în valoare de 300 de miliarde de dolari prevăzut pentru Iran.

Potrivit acestuia, Canada este dispusă, însă, să contribuie la punerea în aplicare a acordului.

Carney a vorbit, de asemenea, despre acordul Canadei cu China privind mașinile electrice. El a spus că i-a explicat lui Trump structura acordului, inclusiv o cotă fermă de import, iar liderului american i-a plăcut.

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