Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA

Negociatorul-șef al Iranului în relația cu Statele Unite afirmă că Strâmtoarea Ormuz nu va mai reveni la situația de dinaintea războiului și va fi administrată de Teheran. Declarația vine după negocierile din Elveția privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Iranul transmite un nou mesaj cu implicații majore pentru securitatea energetică globală și pentru stabilitatea Orientului Mijlociu. Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef al Teheranului în relația cu Statele Unite, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub administrarea Republicii Islamice și că situația dinaintea războiului nu va mai fi restabilită, scrie Channelnewsasia.com.

Declarația a fost făcută după întoarcerea sa de la negocierile desfășurate în Elveția, unde reprezentanții Iranului și ai Statelor Unite au discutat despre încetarea conflictului care a afectat întreaga regiune în ultimele luni.

Potrivit presei de stat iraniene, întâlnirile au vizat atât securitatea maritimă din Golful Persic, cât și dosarele sensibile legate de sancțiuni, programul nuclear și situația din Liban.

Ghalibaf: „Strâmtoarea Ormuz va fi administrată de Iran”

Negociatorul iranian susține că una dintre concluziile importante ale dialogului cu partea americană privește statutul viitor al celei mai importante rute maritime pentru transportul petrolului din lume.

„Strâmtoarea Ormuz nu va reveni niciodată la condițiile dinainte de război și va fi administrată de Republica Islamică Iran, în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef al Iranului în relațiile cu SUA.

Într-un mesaj video publicat pe canalul său de Telegram, oficialul iranian a apreciat că negocierile desfășurate în stațiunea elvețiană Burgenstock au avut rezultate încurajatoare.

„În opinia mea, această călătorie a avut rezultate bune, în special în ceea ce privește discuțiile referitoare la Strâmtoarea Hormuz, discuțiile privind Libanul, chestiunea derogării de la sancțiunile petroliere și problema deblocării fondurilor înghețate”, a afirmat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sursa video – X/@clashreport

Potrivit agenției IRNA, discuțiile tehnice dintre cele două părți s-au încheiat cu decizia de a crea mai multe grupuri de lucru care să gestioneze etapele următoare ale negocierilor.

Negocierile continuă

Autoritățile iraniene au anunțat că au fost convenite patru mecanisme de negociere dedicate principalelor dosare aflate pe agenda bilaterală.

„Au decis înființarea a patru grupuri de lucru: Încetarea sancțiunilor, Afaceri nucleare, Reconstrucție și dezvoltare economică, precum și Monitorizare și implementare”, a declarat Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian de Externe, citat de IRNA.

Anunțul vine după ce Washingtonul a decis suspendarea temporară a sancțiunilor asupra exporturilor de petrol iranian și după ce vicepreședintele american JD Vance a afirmat că Teheranul ar urma să permită revenirea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

În baza acordului negociat, Iranul ar putea beneficia de relaxarea unor sancțiuni economice și de acces la o parte dintre fondurile blocate în străinătate.

„Desigur, considerăm că ne aflăm încă la începutul acestui demers și trebuie să ne continuăm eforturile”, a adăugat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante căi maritime din lume, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale. Orice modificare a regimului de administrare sau orice tensiune militară în zonă are efecte imediate asupra piețelor energetice și asupra economiei mondiale.