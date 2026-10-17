Tensiuni în inima Uniunii Europene: Sute de tineri studenți au protestat la Bruxelles împotriva creșterii costurilor educației

Sute de tineri au protestat sâmbătă la Bruxelles, în inima Uniunii Europene. La fel ca la Paris, Porto, Tirana și Milano, au fost raportate ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine.

Un grup de studenți belgieni au spus că protestează împotriva creșterii costurilor educației și reformelor care ar putea face învățământul superior mai puțin accesibil. La protest au participat profesori și activiști sindicali. Demonstrația nu era autorizată, dar manifestanții au primit permisiunea de a mărșălui spre Bruxelles-Midi, unde forțele de ordine au fost prezente în număr mare.

Unii participanți au purtat măști și au cântat sloganuri anti-fasciste, în timp ce polițiștii au lansat asupra lor grenade cu gaz lacrimogen și tunuri cu apă. Mai multe persoane au fost percheziționate.

La Liege, 250 de persoane, în special tinerii, s-au adunat în fața gării Liege-Guillemins pentru a mărșălui pașnic spre centrul orașului.

Studenții se plâng că sunt forțați să combine studiile cu munca, iar unii sunt determinați să abandoneze facultatea. Lucrătorii s-au alăturat protestelor, exprimându-și nemulțumirile privind finanțarea educației, taxele de școlarizare, costurile transportului public și inegalitatea socială.

Ministrul belgian de Interne Bernard Qujintin a spus sâmbătă că nu mai este vorba despre un simplu protest, ci de o „violență pură”, potrivit Euronews.

„Este deja violență pură, organizată și repetată cu scopul de a destabiliza societatea. Toate măsurile necesare vor fi luate pentru a readuce ordinea”, a scris el pe rețelele de socializare.

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