Trump amenință că va întrerupe negocierile cu Iranul dacă se impun taxe în Strâmtoarea Ormuz

Președintele american, Donald Trump, a amenințat, miercuri, că va întrerupe negocierile cu Iranul, dacă acesta din urmă va începe să perceapă taxe navelor care traversează prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit republicanului, Iranul „nu solicită și nu primește astfel de taxe” în prezent.

Trump a repetat, de asemenea, că intenționează să utilizeze activele iraniene înghețate pentru achiziționarea de alimente pentru Iran de la fermierii americani.