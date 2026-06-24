Trump amenință că va întrerupe negocierile cu Iranul dacă se impun taxe în Strâmtoarea Ormuz

Președintele american, Donald Trump, a amenințat, miercuri, că va întrerupe negocierile cu Iranul, dacă acesta din urmă va începe să perceapă taxe navelor care traversează prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit republicanului, Iranul „nu solicită și nu primește astfel de taxe” în prezent.
Trump a repetat, de asemenea, că intenționează să utilizeze activele iraniene înghețate pentru achiziționarea de alimente pentru Iran de la fermierii americani.
„Iranul a informat Statele Unite că, în ciuda știrilor false și rău intenționate care susțin contrariul, „NU SE PERCEP și NU SE COLECTEAZĂ TAXE DE DRUM, COSTURI DE ASIGURARE SAU ALT FEL DE TAXE DE CĂTRE IRAN PENTRU NAVELE CARE TRANZITEAZĂ STRÂMTOREA ORMUZ”.
Dacă aceste informații sunt false, negocierile s-ar încheia imediat! În plus, SUA nu au acordat Iranului niciun ban și nu au deblocat niciun fond din banii acestuia. Vom debloca o parte din banii lor, care se află sub controlul nostru total, în favoarea fermierilor și crescătorilor noștri de animale, pentru achiziționarea de porumb, grâu, soia și alte produse.
În Iran este o nevoie urgentă de alimente, iar noi le vom achiziționa exclusiv din Statele Unite. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!“, a scris Trump pe pagina sa de Truth Social.