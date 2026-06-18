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Trump anunță că tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz a fost reluat: Prețurile la carburanți sunt în scădere, piețele bursiere sunt în creștere

Trump anunță că tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz a fost reluat: Prețurile la carburanți sunt în scădere, piețele bursiere sunt în creștere
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Donald Trump a anunțat că în urma încheierii acordului de pace cu Iran, tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz a fost reluat. 

Președintele american susține că a primit garanții din partea Teheranului că Iranul nu va fabrica arme nucleare.

Trump spune că prețurile la carburanți au scăzut

Trump a mai spus că piețele bursiere încep să-și revină, iar prețurile la carburanți sunt în scădere.

„Petrolul circulă, Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară, lumea va fi în siguranță, piețele bursiere sunt în creștere, locurile de muncă au ajuns la un nivel record, iar prețurile sunt în scădere. Țara noastră este mai puternică, sigură și mai respectată ca niciodată. Cu plăcere”, a scris Trump pe Truth Social.

Numai 7 nave au traversat strâmtoarea

550 de nave sunt încă blocate în Golful Persic. Doar 7 nave au traversat strâmtoarea până joi, conform datelor furnizate de Marine Traffic.

4 nave de marfă, un petrolier GNL sub pavilion francez și un petrolier  sub pavilion Insulele Cook au ieșit din strâmtoare spre Golful Oman.Cealaltă navă, Starway, sub pavilion panamez, a intrat în strâmtoare îndreptându-se spre Golful Persic.

Cu capacitatea să transporte peste 46.000 de tone de petrol, petrolierul Starway a fost ascuns la vedere, o tactică care a devenit mai comună de la închiderea inițială a strâmtorii în martie.

Traficul trebuie să revină la starea antebelică

Redeschiderea Strâmtorii Hormuz este o parte esențială a memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, pe care Teheranul l-a închis efectiv în timpul conflictului.

Conform acordului, traficul ar trebui să revină la nivelurile de dinainte de război, în timp ce Iranul și vecinii din Golf elaborează un nou aranjament pentru strâmtoare.  Iranului i s-ar putea permite să impună taxe.

Înainte de declanșarea războiului, între 120 și 140 de nave traversau zilnic strâmtoarea Ormuz. Jumătate dintre acestea transportau circa 20 de milioane de barili de petrol pe zi.

Sursa Foto: Hepta

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