Trump anunță, de la summit-ul G7, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului. Noi detalii despre acordul cu Teheranul

Donald Trump are o întâlnire bilaterală cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, în cadrul summit-ului G7 de la Evian, Franța.

„Emirul este o persoană fantastică, respectată în întreaga lume. La fel și prim-ministrul, dar trebuie să vorbim mai întâi cu emirul”, a spus președintele SUA, adresându-se șeicului.

Trump și-a început apoi întâlnirea bilaterală cu emirul Qatarului adoptând un ton optimist în privința acordului cu Iranul.

„Am încheiat acordul cu Iranul și ar trebui să fie unul de succes. Acum intrăm într-o a doua etapă, care cred că va fi, de fapt, mai ușoară.”, a spus republicanul.

Trump a subliniat, de asemenea, că SUA nu vor plăti despăgubiri și nu vor finanța reconstrucția Iranului: „Avem un acord echitabil, un acord bun. Apropo, nu investim niciun ban în Iran.”

Emirul i-a spus lui Trump: „Acesta este un acord foarte important. Mai sunt încă multe de făcut.”

Președintele american a declarat că „un adevărat iad se va abate asupra Iranului” dacă, după semnarea acordului, continuă să dezvolte arme nucleare.

„Și nu doar cu unele consecințe minore. Nici măcar nu voi spune care vor fi consecințele, dar acestea vor fi cele mai grave posibile”, a spus el.

În același timp, Trump și-a exprimat speranța că, după semnarea acordului, SUA și Iran vor putea construi relații bune.

„Dar cel mai important lucru este că nu vor avea arme nucleare. Acesta este motivul pentru care m-am implicat și de ce am acceptat să semnez acordul. Inițial, aveam un text – Marco era cu mine – și acolo scria, inițial, că nu vor dezvolta arme nucleare. Am spus: nu, nu. Nu doar că nu le vor dezvolta, ci nici nu le vor cumpăra. Așa că am petrecut câteva zile suplimentare pentru asta. Prin urmare, acum avem scris: ei nu vor dezvolta, achiziționa, cumpăra sau obține în vreun alt mod arme nucleare. Dacă o vor face, un adevărat iad se va abate asupra lor. Și nu o vor face, înțelegeți”, a adăugat președintele SUA.

Trump a declarat că nu a fost niciodată interesat de schimbarea regimului în Iran și că acest lucru nu a făcut niciodată parte din obiectivele operațiunii militare americane.

„Nu m-a interesat niciodată schimbarea regimului. Nu a fost niciodată o parte din toate acestea. Dar, cred că, într-un fel, schimbarea regimului a avut loc, deoarece, ca nimeni altul, voi știți că din primul grup – toți sunt morți. Al doilea grup – este, de asemenea, mort. O parte din al treilea grup a dispărut, de asemenea. Iar acum avem de-a face cu oameni pe care, cred eu, îi putem numi foarte raționali și a fost o plăcere să lucrez cu ei. Aceștia erau oameni puternici, oameni inteligenți. Și cred că, de fapt, ei sunt mai inteligenți decât reprezentanții primului și celui de-al doilea grup”, a spus el.

La întâlnire, Trump este însoțit, printre alții, de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick, șefa de cabinet Susie Wiles și reprezentantul comercial al SUA Jamieson Greer.