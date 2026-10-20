Prima pagină » Știri externe » Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA

Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA

Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA
Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump vrea ca statul american New Mexico să își schimbe numele în „New America”, susținând că noua denumire ar aduce beneficii economice. Propunerea președintelui SUA, făcută înaintea alegerilor pentru Congres, ridică însă o problemă constituțională.

Președintele Trump a lansat o nouă propunere controversată privind modificarea denumirilor geografice din Statele Unite. De această dată, liderul de la Casa Albă cere ca statul New Mexico să renunțe la numele actual și să adopte denumirea „New America” („Noua Americă”).

Donald Trump | Foto – Mediafax

Solicitarea a fost făcută luni, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, cu puțin timp înainte ca Trump să plece de la Casa Albă pentru a participa la un miting electoral în Kansas, relatează CNN.

„New Mexico ar trebui să își schimbe imediat numele în New America. Nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Propunerea vizează un stat condus de democrați, în care Trump a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 la o diferență de aproximativ șase puncte procentuale.

Declarațiile apar într-un moment sensibil pentru Partidul Republican, care încearcă să își păstreze majoritățile în Congres la alegerile din noiembrie. Potrivit relatării CNN, sondajele indică nemulțumiri ale unor alegători față de prioritățile administrației Trump, în special în privința problemelor economice și sociale.

Trump susține că schimbarea numelui ar crește veniturile și valoarea locuințelor

Președintele american consideră că redenumirea statului New Mexico ar putea produce efecte pozitive asupra economiei locale, deși nu a prezentat studii sau date care să susțină această afirmație.

Trump a susținut că „valorile locuințelor și veniturile ar crește” în urma adoptării denumirii New America. Liderul republican a legat propunerea și de sistemul electoral, reluând acuzații privind presupuse fraude, fără să prezinte dovezi.

„Acest nume ar conferi statului o mare valoare și prestigiu! Prețurile imobiliare și veniturile ar crește, iar voi ați fi și mai mândri când ați saluta frumosul nostru steag american! Poate că chiar și alegerile frauduloase, pentru care este cunoscut New Mexico, ar redeveni corecte!”, a afirmat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Nu este prima dată când președintele american aduce în discuție modificarea numelui acestui stat.

În septembrie, Trump a publicat pe rețelele sociale o hartă a statului New Mexico pe care cuvântul „Mexico” apărea tăiat, fiind înlocuit cu „America”. Imaginea a fost distribuită ulterior și de contul oficial al Casei Albe de pe platforma X.

Inițiativa se înscrie într-o serie mai amplă de propuneri prin care liderul de la Casa Albă încearcă să introducă denumiri geografice asociate identității naționale a Statelor Unite.

În august, Trump a semnat un ordin executiv pentru redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”, pe fondul disputelor comerciale cu Canada. Anterior, administrația americană a luat măsuri pentru utilizarea denumirii „Golful Americii” în locul „Golfului Mexic” în documentele și sistemele federale.

Trump a propus în repetate rânduri și ca Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, să primească numele „Strâmtoarea Trump”.

Poate Donald Trump să schimbe numele statului New Mexico? Ce spune Constituția SUA

Deși președintele american poate dispune modificarea unor denumiri geografice utilizate de instituțiile federale, atribuțiile sale nu se extind automat asupra numelor oficiale ale statelor componente ale federației.

Denumirile unor lacuri, golfuri sau alte repere geografice pot fi actualizate în sistemele federale, inclusiv în Geographic Names Information System, baza de date americană privind numele geografice.

Situația este diferită în cazul statelor americane, care beneficiază de propriile structuri constituționale și legislative.

Cu alte cuvinte, Trump nu poate redenumi unilateral New Mexico printr-un ordin executiv. O asemenea modificare ar necesita un proces juridic și politic care implică autoritățile statului și, în funcție de procedura aplicabilă, ar putea necesita inclusiv măsuri la nivel federal.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
10:52
Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
ANALIZA de 10 SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul
10:00
SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul
FLASH NEWS Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
09:23
Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
CONTROVERSĂ Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
09:00
Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
ALEGERI Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
08:23
Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
ECONOMIE Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
07:40
Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Digi24
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20 mp
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Ce se întâmplă doctore
Ceaiuri care pot avea efect laxativ în doar 6-8 ore. Plante care stimulează tranzitul intestinal
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
FLASH NEWS Justițiarul de Berceni, pe mâna Justiției. A fost reținut și se cere arestarea preventivă după ce ar fi agresat și sechestrat un presupus violator
11:38
Justițiarul de Berceni, pe mâna Justiției. A fost reținut și se cere arestarea preventivă după ce ar fi agresat și sechestrat un presupus violator
FLASH NEWS Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți nu pot fi efectuate
11:34
Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți nu pot fi efectuate
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar
11:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar
FLASH NEWS Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”
11:07
Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”
Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
11:04
Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
COMUNICAT One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca
10:57
One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca

Cele mai noi

Trimite acest link pe