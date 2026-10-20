Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA

Donald Trump vrea ca statul american New Mexico să își schimbe numele în „New America”, susținând că noua denumire ar aduce beneficii economice. Propunerea președintelui SUA, făcută înaintea alegerilor pentru Congres, ridică însă o problemă constituțională.

Președintele Trump a lansat o nouă propunere controversată privind modificarea denumirilor geografice din Statele Unite. De această dată, liderul de la Casa Albă cere ca statul New Mexico să renunțe la numele actual și să adopte denumirea „New America” („Noua Americă”).

Solicitarea a fost făcută luni, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, cu puțin timp înainte ca Trump să plece de la Casa Albă pentru a participa la un miting electoral în Kansas, relatează CNN.

„New Mexico ar trebui să își schimbe imediat numele în New America. Nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Propunerea vizează un stat condus de democrați, în care Trump a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 la o diferență de aproximativ șase puncte procentuale.

Declarațiile apar într-un moment sensibil pentru Partidul Republican, care încearcă să își păstreze majoritățile în Congres la alegerile din noiembrie. Potrivit relatării CNN, sondajele indică nemulțumiri ale unor alegători față de prioritățile administrației Trump, în special în privința problemelor economice și sociale.

Trump susține că schimbarea numelui ar crește veniturile și valoarea locuințelor

Președintele american consideră că redenumirea statului New Mexico ar putea produce efecte pozitive asupra economiei locale, deși nu a prezentat studii sau date care să susțină această afirmație.

Trump a susținut că „valorile locuințelor și veniturile ar crește” în urma adoptării denumirii New America. Liderul republican a legat propunerea și de sistemul electoral, reluând acuzații privind presupuse fraude, fără să prezinte dovezi.

„Acest nume ar conferi statului o mare valoare și prestigiu! Prețurile imobiliare și veniturile ar crește, iar voi ați fi și mai mândri când ați saluta frumosul nostru steag american! Poate că chiar și alegerile frauduloase, pentru care este cunoscut New Mexico, ar redeveni corecte!”, a afirmat Trump.

Nu este prima dată când președintele american aduce în discuție modificarea numelui acestui stat.

În septembrie, Trump a publicat pe rețelele sociale o hartă a statului New Mexico pe care cuvântul „Mexico” apărea tăiat, fiind înlocuit cu „America”. Imaginea a fost distribuită ulterior și de contul oficial al Casei Albe de pe platforma X.

Inițiativa se înscrie într-o serie mai amplă de propuneri prin care liderul de la Casa Albă încearcă să introducă denumiri geografice asociate identității naționale a Statelor Unite.

În august, Trump a semnat un ordin executiv pentru redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”, pe fondul disputelor comerciale cu Canada. Anterior, administrația americană a luat măsuri pentru utilizarea denumirii „Golful Americii” în locul „Golfului Mexic” în documentele și sistemele federale.

Trump a propus în repetate rânduri și ca Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, să primească numele „Strâmtoarea Trump”.

Poate Donald Trump să schimbe numele statului New Mexico? Ce spune Constituția SUA

Deși președintele american poate dispune modificarea unor denumiri geografice utilizate de instituțiile federale, atribuțiile sale nu se extind automat asupra numelor oficiale ale statelor componente ale federației.

Denumirile unor lacuri, golfuri sau alte repere geografice pot fi actualizate în sistemele federale, inclusiv în Geographic Names Information System, baza de date americană privind numele geografice.

Situația este diferită în cazul statelor americane, care beneficiază de propriile structuri constituționale și legislative.

Cu alte cuvinte, Trump nu poate redenumi unilateral New Mexico printr-un ordin executiv. O asemenea modificare ar necesita un proces juridic și politic care implică autoritățile statului și, în funcție de procedura aplicabilă, ar putea necesita inclusiv măsuri la nivel federal.