Trump dezvăluie că a vrut să răstoarne guvernul de la Teheran cu ajutorul kurzilor, dar aceștia l-au dezamăgit. „Au păstrat armele pentru ei”

Donald Trump a precizat joi, în cadrul unui interviu acordat pentru Fox News, că Statele Unite au încercat să livreze arme poporului iranian în efortul de a răsturna regimul de la Teheran, dar aliații regionali „ne-au dezamăgit”.

Trump a făcut declarația în timpul unui interviu difuzat la emisiunea „Fox & Friends”, spunând că SUA au livrat arme kurzilor, adversari regionali ai Iranului, dar crede că aceștia au păstrat armele pentru ei înșiși, în loc să le distribuie.

„Kurzii ne-au dezamăgit […] dar îmi voi aminti asta”, a spus Trump.

La începutul lunii iunie, mai multe surse din serviciile israeliene l-au acuzat pe JD Vance că a divulgat planul secret de a înarma kurzii către Recep Erdogan. După ce ar fi aflat despre acest plan, Erdogan l-a contactat telefonic pe Donald Trump, căruia i-a spus că nu va tolera crearea unei forțe paramilitare kurde la granița sa. Președintele Turciei ar fi amenințat cu o intervenție militară directă dacă planul continua. În urma presiunilor exercitate, Trump a decis să anuleze întreaga operațiune a Mossadului pentru a nu complica și mai mult conflictul regional.