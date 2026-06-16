Trump îi cere lui Netanyahu să lase Siria să se ocupe de gruparea Hezbollah din Liban. „Fără mine, Israelul nu ar exista“

Președintele american, Donald Trump, a declarat, marți, la summit-ul G7 de la Evian, că, fără sprijinul Statelor Unite și al lui personal, Israelul „nu ar exista”. Întrebat de jurnaliști, în cadrul unui panel, dacă este dezamăgit de Benjamin Netanyahu, Trump a afirmat că acesta ar trebui să manifeste mai multă responsabilitate în ceea ce privește Libanul.

Președintele SUA a menționat că a fost nemulțumit de acțiunile Israelului împotriva Libanului și a Hezbollah din ultima perioadă. În special, atacul asupra Beirutului pe care Trump l-a descris ca fiind foarte dur și excesiv, adăugând că, după părerea lui, Netanyahu „a depășit limita” atunci.

Trump: „Fără mine, Israel nu ar exista“

„Am avut relații foarte eficiente. Fără noi, fără Statele Unite, Israel nu ar exista. Fără mine, Israel nu ar exista, deoarece niciun alt președinte nu a fost dispus să facă ceea ce am făcut eu. Am avut relații minunate cu Bibi, dar acum Bibi trebuie să manifeste mai multă responsabilitate în ceea ce privește Libanul. Liban a fost odată o țară grozavă. Era o țară în care trăiau profesori, medici, avocați. Cele mai strălucite minți se aflau în Liban. Acum este pur și simplu groaznic. Aș spune că, dintre toate țările, Libanul a fost cea mai grav afectată. Ei nu se pot apăra și au Hezbollah, ceea ce reprezintă o problemă pentru ei. Prin urmare, nu, nu sunt mulțumit de modul în care Israel a acționat în ceea ce privește Libanul și Hezbollah. Ar fi trebuit să rezolve această problemă mai repede. Totul se prelungeste la nesfârșit. Iar când se întâmplă asta, afectează negativ o tranzacție importantă. Iar această tranzacție importantă este acordul cu Iran. Așadar, când mă întrebați despre Bibi, pot spune: am avut relații incredibile”, a spus el.

Trump a sugerat că Siria ar fi mai potrivită decât Israel să țină sub control gruparea Hezbollah.

„Am sugerat Israelului să lase Siria să se ocupe de Hezbollah”, a declarat Trump marți. „Nu sunt mulțumit de modul în care Israelul a gestionat situația cu Libanul și cu Hezbollah. Ar fi trebuit să rezolve problema mai repede. Situația se prelungește la nesfârșit, iar când se întâmplă asta, aruncă o lumină negativă asupra acordului important, și anume acordul cu Iranul.” „Nu trebuie să dărâmi un bloc de locuințe de fiecare dată când cauți pe cineva, pentru că în acele blocuri locuiesc mulți oameni și nu toți sunt membri ai Hezbollahului.”

Potrivit Bloomberg, afirmația lui Trump reprezintă o lovitură clară la adresa Israelului. Siria este un adversar de lungă durată al statului evreu, iar liderii israelieni privesc cu mare suspiciune noul guvern de la Damasc.

Declarațiile lui Trump au loc la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au anunțat un acord de pace provizoriu privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un pas important către încheierea unui război care durează de 15 săptămâni, a provocat o criză energetică mondială și a cauzat moartea a mii de oameni.

Israelul nu este de acord cu acest acord și a subliniat că nimic nu îl va împiedica să lupte împotriva Hezbollah și să împiedice gruparea militantă susținută de Iran să lanseze atacuri pe teritoriul său.