Trump promite sfârșitul crizei energetice. Președintele SUA susține că prețurile petrolului își vor reveni, în curând, grație acordului cu Iranul

Președintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, la summit-ul G7 din Franța, că prețurile petrolului vor reveni, în curând, la nivelul de dinainte de criza energetică, grație acordului cu Iranul.

Președintele Statelor Unite a precizat că prețul petrolului a scăzut deja la 73-74 dolari pe baril și că va reveni în curând la nivelul de dinainte de criza provocată de războiul din Iran.

„Diferența este că acum Iranul va fi lipsit de arme nucleare”, a spus Trump la o întâlnire cu președintele Egiptului, comentând avantajele acordului încheiat cu Teheranul.

Președintele Statelor Unite a numit acordul încheiat un acord „excelent” și „foarte puternic”.

Trump a subliniat că publicul larg nu cunoaște încă toate detaliile „tranzacției“, dar a subliniat că aceasta este foarte puternică.

„Nu există nimic mai inteligent decât piața. Și piața iubește această decizie mai mult decât orice am văzut eu vreodată. Voi repeta încă o dată: piața bursieră a crescut exponențial, iar prețurile petrolului au scăzut semnificativ. Este uimitor. Asta vorbește de la sine. Asta spune mai mult decât orice cuvinte”, a spus Trump.

În timp ce republicanul vorbea cu jurnaliștii prezenți la summit-ul de la Evian, CNN anunța că a obținut o copie a acordului dintre Statele Unite și Iran. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte nu a fost făcut public, în mod oficial, dar CNN scrie că a obținut o copie a acestuia de la un oficial american. Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri, ceea ce va declanșa o perioadă de 60 de zile pentru negocierea termenilor finali ai acordului.

Textul integral al acordului SUA-Iran, publicat de CNN

1 — Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, odată cu semnarea prezentului Memorandum de înțelegere, încetarea imediată și definitivă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai lanseze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol și ale celorlalte articole.

2 — Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să respecte suveranitatea și integritatea teritorială reciprocă și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.

3 — Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.

4 — Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul naval va fi proporțional cu volumul de trafic înregistrat de Republica Islamică Iran înainte de război. Statele Unite se angajează, de asemenea, să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.

5 — Odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale între Golful Persic și Marea Omanului și invers, la nivelul înregistrat înainte de război, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.

6 — Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi elaborat în termen de 60 de zile.

7 — Statele Unite se angajează să ridice, conform unui calendar care urmează să fie convenit în cadrul acordului final, toate tipurile de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și toate sancțiunile unilaterale ale Statelor Unite, atât primare, cât și secundare.

8 — Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear asupra cărora s-a ajuns la un acord reciproc, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol.

9 — Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii convin că, până la încheierea unui acord definitiv, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite ale Americii nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.

10 — Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivații acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.

11 — Statele Unite se angajează ca, în funcție de evoluția negocierilor în vederea încheierii unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să elibereze toate autorizațiile și licențele necesare în acest sens.

12 — Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii convin asupra instituirii unui mecanism de punere în aplicare menit să asigure implementarea cu succes a Acordului final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta.

13 — În urma semnării prezentului memorandum de înțelegere și după primirea garanțiilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul memorandum de înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final care să vizeze exclusiv articolele rămase.

14 — Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU.

Conform acordului, Statele Unite vor permite Iranului să-și vândă petrolul și produsele petrochimice, iar Teheranul ar putea avea acces la un fond de dezvoltare în valoare de 300 de miliarde de dolari, dacă își va respecta angajamentele legate de programul său nuclear în cadrul negocierilor ulterioare. Documentul nu conține detalii cu privire la soarta uraniului puternic îmbogățit al Iranului.

Oficialul american a declarat pentru CNN că textul reflectă acordul semnat digital duminică de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.