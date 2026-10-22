Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul

Donald Trump a fost de acord cu afirmațiile trimisului său special, Steve Witkoff, care l-a numit pe președintele rus, Vladimir Putin, „un om cu spirit umanitar”.

„Cred că se poate spune așa, pentru a justifica decizia de a elibera o persoană care, după părerea sa, ar fi trebuit să-și petreacă restul vieții în închisoare”, a spus Trump.

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, l-a numit, miercuri, pe Vladimir Putin „un om cu spirit umanitar“. Declarația a fost făcută față în față cu liderul de la Kremlin în timpul unei întâlniri la Palatul Imperial Konstantinovsky din Sankt Petersburg, în cadrul unor noi discuții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Witkoff l-a lăudat pe Putin pentru că a eliberat un cetățean american pe care guvernul său îl ținea ostatic. E vorba despre Stephen Hubbard, un profesor american pensionat reținut în Rusia pentru că ar fi luptat ca mercenar pentru Ucraina.

Witkoff și-a exprimat recunoștința pentru eliberarea lui Hubbard.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Witkoff.

Întrebat despre acest schimb și presat să spună dacă este de acord cu Witkoff, Trump a răspuns cu un „da” cu rezerve la întrebare.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Cred că se poate spune așa, pentru a justifica decizia de a elibera o persoană care, după părerea sa, ar fi trebuit să-și petreacă restul vieții în închisoare”, a spus Trump. Dar, știi, eu… n-aș spune nimic nici într-un sens, nici în celălalt”, a spus el.

Președintele SUA a afirmat apoi că Rusia „nu s-a implicat în situația din Iran”.

Declarațiile lui Trump au venit la câteva ore după ce Putin a anunțat eliberarea cetățeanului american încarcerat Stephen Hubbard, în urma unei cereri de eliberare adresate de omologul său american, care sugerase anterior că decizia sa de a permite Rusiei să continue să vândă motorină, în ciuda sancțiunilor adoptate de Congres, făcea parte dintr-o strategie menită să asigure eliberarea lui Hubbard.

Hubbard, în vârstă de 74 de ani, se afla în custodia autorităților ruse din aprilie 2022 și ispășea o pedeapsă cu închisoarea de aproape șapte ani într-o colonie penală pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei, acuzații pe care acesta le neagă.

Putin i-a spus trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că fostul profesor se afla la aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și aștepta să se întoarcă în SUA împreună cu el. Witkoff i-a mulțumit pentru acest gest de bunăvoință.

Trimisul SUA a sosit miercuri dimineață în al doilea oraș ca mărime al Rusiei pentru a analiza noi idei privind încheierea războiului din Europa, în contextul în care aliații sunt îngrijorați de faptul că președintele Trump pare să se îndepărteze de Kiev, consolidându-și în același timp relațiile cu Moscova.

Trump a salutat miercuri vestea eliberării lui Hubbard, afirmând că profesorul a fost eliberat la cererea sa, în urma unei convorbiri telefonice cu Putin.

„Stephen se întoarce acasă și va fi în curând alături de familia sa. Statele Unite, din respect pentru președintele Trump, nu au fost obligate să ofere nimic în schimb – o situație fără precedent pentru Rusia”, a declarat președintele. „Nu a fost necesar niciun «schimb» pentru această eliberare. Această revenire importantă ar fi trebuit să aibă loc cu mult timp în urmă prin intermediul administrației Biden, care nu a obținut niciun rezultat în negocierile sale cu Kremlinul.”

În urma unui proces cu ușile închise, o instanță din Moscova l-a condamnat pe Hubbard pentru mercenariat în octombrie 2024 și i-a aplicat o pedeapsă de șase ani și zece luni de închisoare.

Reacția Ucrainei

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, a criticat dur poziția Statelor Unite în discuțiile de miercuri cu Vladimir Putin, vizându-l direct pe emisarul Steve Witkoff. Potrvit oficialului, în timpul atacurilor de noaptea trecută, locuitorii Kievului au auzit cum sună, cu adevărat, „umanismul”.

„În cursul nopții, locuitorii Kievului au auzit cum sună, cu adevărat, „umanismul” rusesc: un atac brutal cu zeci de rachete balistice care au lovit infrastructura energetică, unități medicale, centre comerciale și zone rezidențiale. Și alte orașe din Ucraina au fost vizate de atacuri. Politica de conciliere, servilismul și lingușirea nu vor opri acest război. Doar forța o va face”, a transmis șeful diplomației ucrainene, printr-un mesaj publicat pe X.

În urma întâlnirii dintre Witkoff și Putin, armata Federației Ruse a lansat un bombardament puternic asupra Kievului implicând zeci de rachete balistice, notează The Kyiv Independent.

Loviturile au vizat zone rezidențiale, centre comerciale, facilități energetice, precum și obiective critice de transport și infrastructură medicală, soldându-se cu cel puțin un mort și 24 de răniți, potrivit autorităților locale.