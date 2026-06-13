Donald Trump a anunțat pe Truth Social că SUA vor vor încheia acordul de pace cu Iran chiar mâine, duminică, 13 iunie 2026.

Președintele SUA a scris pe Truth Social că de îndată ce memorandumul înțelegerii va fi semnat, Iranul va redeschide strâmtoarea Ormuz pentru „toată lumea”.

Omenirea a trecut de mai bine de 3 luni printr-o criză petrolieră după ce Iran a închis culoarul prin care era efectuat 20% din tranzitul petrolier global, ca urmare a atacurilor israeliene și americane din 28 februarie 2026.

„Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după semnare, strâmtoarea Hormuz este DESCHISĂ TUTUROR. Relația noastră cu Iranul este mult diferită și mai bună decât cea a administrațiilor anterioare. Spre deosebire de plățile în valoare de sute de miliarde de dolari făcute de Obama către aceștia, inclusiv 1,7 miliarde de dolari în numerar verde. ”

Președintele l-a criticat și pe predecesorul său, Barack Obama, pentru acordul încheiat în 2015 în favoarea Teheranului, ceea ce i-ar fi permis să fabrice arme nucleare.

„Acordul încheiat de Barack Hussein Obama cu Iranul, JCPOA, a fost un drum ușor, frumos și lin către o armă nucleară, pe care Iranul ar fi avut-o acum șase ani și pe care ar fi folosit-o cu mult timp în urmă. Acordul meu cu Iranul este exact opusul, UN ZID FĂRĂ ARME NUCLEARE! De fapt, ei nu mai doresc o armă nucleară și nici nu o vor avea, nici prin achiziționare, nici prin dezvoltare, nici prin orice altă formă de achiziție.”

Trump a spus că „la momentul potrivit”, forțele SUA vor prelua deșeurile de uraniu îmbogățit aflate în posesia Iranului.

„La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom intra și vom lua deșeul nuclear, îngropat adânc sub puternicii munți de granit scufundați, datorită frumoaselor noastre bombardiere B-2 și piloților lor străluciți, și îl vom amesteca și distruge, fie în Iran, fie în Statele Unite. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Iranul și cu întregul Orient Mijlociu mult timp în viitor.”