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Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul în doar 4 ore la începutul războiului, dar armata lui Putin a făcut o „greșeală fatală”

Ionuț Stan
Donald Trump - Foto: Profimedia images
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Președintele Donald Trump susține că Rusia ar fi putut încheia războiul din Ucraina încă din prima zi a invaziei, dacă armata rusă nu ar fi făcut o „greșeală teribilă” în apropierea Kievului. Declarația a stârnit controverse și reacții puternice.

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Trump a făcut din nou o declarație care provoacă deja ample dezbateri pe scena internațională. Într-un interviu acordat publicației Axios, liderul de la Casa Albă a afirmat că Rusia ar fi avut capacitatea de a câștiga războiul din Ucraina în doar câteva ore de la declanșarea invaziei din februarie 2022, dacă trupele ruse ar fi urmat un alt plan de atac.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Momentul decisiv s-ar fi produs în primele ore ale conflictului, când coloanele blindate ruse se îndreptau spre Kiev, susține șeful de la Washington.

Trump: „Războiul s-ar fi terminat într-o singură zi”

„Când a început (războiul din Ucraina – n.red.), Putin avea sute de tancuri care se deplasau pe autostradă. Este o autostradă din beton, o autostradă foarte bună, solidă care ducea drept la Kiev. Și pe la jumătatea distanței… Armata lui ar fi ajuns acolo în patru ore”, a declarat Donald Trump.

Șeful Casei Albe consideră că avansul armatei ruse a fost blocat de o decizie strategică greșită luată de un comandant militar rus. În opinia sa, devierea coloanelor de tancuri de pe autostrada principală către terenuri agricole și zone noroioase a încetinit ofensiva și a oferit Ucrainei timpul necesar pentru a organiza apărarea capitalei.

Trump susține că această alegere a schimbat cursul întregii campanii militare.

„Dacă acest general ar fi mers direct pe autostradă, ar fi ajuns la Kiev în patru ore, iar Ucraina nu ar fi putut face absolut nimic în privința asta. Războiul acela s-ar fi terminat într-o singură zi. Asta s-a întâmplat acum patru ani și jumătate. Așadar, a fost o greșeală teribilă. Și iată un general care decide că, în loc să urce pe mijlocul autostrăzii direct în oraș, ei nu ar fi putut face nimic. Erau total nepregătiți”, a afirmat Trump, potrivit RBC Ukraine.

Sursa video – X/@clashreport

Războiul din Ucraina escaladează pe zi ce trece

Invazia rusă la scară largă împotriva Ucrainei a început pe 24 februarie 2022 și s-a transformat într-unul dintre cele mai sângeroase conflicte din Europa după Al Doilea Război Mondial.

În ciuda estimărilor inițiale privind o posibilă cădere rapidă a Kievului, forțele ucrainene au reușit să oprească ofensiva rusă din nordul țării și să respingă atacurile asupra capitalei.

După mai bine de patru ani de război, ambele tabere au suferit pierderi umane și materiale uriașe. Deși au existat mai multe runde de negocieri și tentative de mediere internațională, un acord de pace între Moscova și Kiev nu a fost încă semnat și din păcate nici nu se întrevăd reale semnale de pace. Până acum, Rusia a anunțat că nu va renunța la cerințele maximale în contextul unui posibil acord de pace. De cealaltă parte, Ucraina refuză planul care prevede cedări teritoriale în favoarea Rusiei.

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