Casa Albă, din nou în război cu presa. Administrația Trump a dat un ultimatum publicației Politico să retragă trei articole pe care le consideră false

Casa Albă a transmis un ultimatum oficial de 48 de ore publicației Politico și i-a cerut să retragă sau să corecteze trei articole specifice care menționau conflicte sau tensiuni interne majore în echipa de conducere a administrației Donald Trump, altfel va suferi consecințe, scrie Axios.

Casa Albă a catalogat relatările publicației drept „ficțiuni fanteziste” și defăimătoare deoarece jurnaliștii au ignorat dovezi concrete atunci când au publicat știrile. De asemenea, administrația americană a amenințat cu escaladarea relațiilor deja tensionate cu Politico și, în general, cu presa care relatează știri negative despre președintele Donald Trump.

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Anterior, Politico, CNN și MS Now au primit interdicție să participe la conferințele de presă susținute de președintele american în Biroul Oval sau Air Force One deoarece Trump nu era de acord cu politica editorială a acestora. Cu toate acestea, un ordin judecătoresc a anulat decizia părtinitoare pentru cele trei publicații.

În scrisoarea sa către Politico, consilierul juridic al Casei Albe, Will Scharf, a evidențiat trei știri deranjante referitoare la șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, în ciuda „infirmărilor oficiale” sau a dovezilor contrare furnizate de personalul administrației și chiar de președinte.

15 octombrie: Într-un articol intitulat „Fecioara de gheață a lui Trump este criticată”, Politico a relatat că Trump lua în considerare înlocuirea șefului de cabinet Susan Wiles;

16 octombrie: Politico a scris că știrea din ziua precedentă a provocat o „panică” la Casa Albă, iar președintele „a explodat” de nervi din cauza ei;

16 octombrie: Într-un articol intitulat „Susie Wiles a ajutat la aranjarea unui interviu pentru Fox înainte de plecarea secretarului de presă”, Politico a insinuat că șeful de cabinet i-a pus la cale lui Katie Zacharia, fostul purtător de cuvânt al Casei Albe, un eșec într-un interviu acordat lui Sean Hannity la Fox cu o seară înainte.

Consilierul juridic al Casei Albe, Will Scharf, a precizat că libertatea presei nu aduce după sine și o scutire de la răspundere pentru publicarea de știri false. Prin urmare, a cerut publicației Politico să corecteze sau să retragă imediat aceste știri, să își prezinte scuze publice către Donald Trump și să elimine toate relatările false din arhivele lor digitale.

În caz contrar, Casa Albă urmează să revizuiască imediat poziția față de publicație și va lua în „considerare toate căile de atac legale adecvate și disponibile”.

Președintele american are o relație de dragoste-ură cu presa americană. Pe de o parte, acesta este disponibil reporterilor pentru mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri decât orice alt președinte american din ultima perioadă. Pe de altă parte, deși este dispus la discuții, Trump se enervează repede pe jurnaliștii care nu-i plac.

Un alt exemplu este cel al Associated Press, care a primit interdicție în Biroul Oval și Air Force One după ce a refuzat să numească Golful Mexicului drept Golful Americii. Câteva luni mai târziu, un judecător a restabilit accesul AP la Casa Albă.

Will Scharf nu a specificat ce consecințe vor urma pentru Politico, dar un oficial al Casei Albe a precizat că „toate opțiunile sunt pe masă”, iar Scharf este „neobișnuit de furios”.

Donald Trump este foarte implicat în litigiile cu organizațiile media, iar apetitul său pentru a intenta procese nu a scăzut. Un exemplu în acest sens este procesul de 10 miliarde de dolari intentat împotriva trustului BBC.