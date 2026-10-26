Ucraina prelungeşte legea marţială şi mobilizarea generală până în ianuarie 2027, la propunerea lui Zelenski

Rada Supremă a Ucrainei a votat, luni, în favoarea proiectelor de lege depuse de președintele Volodimir Zelenski pentru a prelungi legea marţială şi mobilizarea generală cu încă 90 de zile, relatează Ukrainska Pravda.

293 de deputați au votat în favoarea prelungirii legii marţiale, iar 281 de deputați au votat în favoarea prelungirii mobilizării cu încă 90 de zile.

De asemenea, 280 de deputați au votat în favoarea semnării imediate a acestor proiecte de lege de către președintele parlamentului și a trimiterii lor spre semnare către președinte.

În prezent, legea marțială și mobilizarea generală din Ucraina sunt în vigoare până la ora 05:30 din 31 octombrie 2026.

Zelenski a propus prelungirea ambelor termene cu încă 90 de zile — până la 29 ianuarie 2027.

În decembrie 2025, Zelenski a subliniat că războiul cu Federația Rusă nu se va încheia până când Ucraina nu va primi garanții de securitate eficiente, iar până în acel moment nu este posibilă nici ridicarea legii marțiale.

„În primul rând, cu toții ne dorim ca războiul să se încheie, iar atunci starea de urgență va înceta. Și numai așa se va întâmpla. Însă încetarea stării de urgență va avea loc abia în momentul în care vor exista garanții de securitate în Ucraina. Fără garanții de securitate, acest război nu se va încheia cu adevărat; nu vom putea recunoaște că s-a încheiat, deoarece, având un astfel de vecin, ar putea apărea riscul unei noi agresiuni”.

Legea marțială și mobilizarea generală sunt în vigoare în Ucraina începând cu 24 februarie 2022.