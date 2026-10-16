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Liderii UE îi transmit lui Trump că Rusia nu a respectat armistițiul energetic „nici măcar o clipă“, iar sancțiunile europene nu vor fi ridicate. „Dragă Volodimir, poți conta pe noi“

Melania Agiu
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Șefii instituțiilor europene au transmis, vineri, un mesaj ferm spre Moscova și Washington, prin care garantează susținerea totală a Ucrainei. Înaintea summitului liderilor UE de la Bruxelles, la care participă și Volodimir Zelenski, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că Putin nu a respectat deloc armistițiul energetic pe care Donald Trump l-a anunțat duminica trecută și a subliniat că UE nu va ridica nicio sancțiune.

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UE către Zelenski: „Dragă Volodimir, poți conta pe noi“

Potrivit lui Costa, sprijinul UE față de Ucraina rămâne mai puternic ca niciodată.

„Mesajul nostru către președintele Zelenski este foarte simplu. Sprijinul Uniunii Europene față de Ucraina rămâne la fel de puternic ca întotdeauna. Nu este momentul să ne retragem din sprijinul acordat Ucrainei. Nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei. Acum este momentul să ne intensificăm sprijinul, să intensificăm presiunea, iar acest lucru este esențial pentru a determina Rusia să accepte un armistițiu real, pentru a o aduce la masa negocierilor și pentru a pune capăt acestui război. Este momentul pentru pace. Nu este momentul să continuăm războiul.

Atunci, dragă Volodimir, poți conta pe noi nu doar pentru a te sprijini în război, ci, mai ales, pentru viitorul Ucrainei ca membru al Uniunii Europene. În această săptămână am deschis încă două capitole în cadrul procesului nostru de negociere. Trebuie să continuăm acest proces și aș dori să te felicit. Aș dori să felicit Parlamentul tău, deoarece, în mijlocul unui război teribil, continuați să obțineți rezultate, să negociați, să aprobați și să realizați reforme. Mulțumesc foarte mult.“, a transmis Antonio Costa în fața reporterilor adunați pe covorul roșu de la Bruxelles.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că lucrările privind procesul de aderare a Ucrainei continuă intens, în timp ce, în paralel, se elaborează planuri de ajutor de urgență pentru această țară în perspectiva iernii care se apropie. Totodată, ea a confirmat pregătirea celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, subliniind că nicio sancțiune nu va fi ridicată dacă Rusia nu încetează definitiv operațiunile militare.

„Am susținut armistițiul energetic propus de Trump, dar am constatat că Rusia nu l-a respectat nici măcar o clipă. Dimpotrivă, Rusia a agravat situația și, prin urmare, trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Un lucru este absolut clar: nu vom ridica nicio sancțiune, cu excepția cazului în care Rusia va pune capăt acestui război”, a declarat von der Leyen în fața jurnaliștilor.

La rândul său, președintele ucrainean a subliniat că „vrem să punem capăt acestui război cât mai repede posibil. Nu vedem niciun semn din partea Rusiei că ar fi gata să pună capăt acestui război.”

„De aceea trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Pachetul pentru iarnă nu se referă doar la energie; include, de asemenea, apărarea aeriană și finanțarea. Și sunt recunoscător că UE ne este alături”.

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