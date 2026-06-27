Un alt cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a lovit Venezuela

Ultimul seism s-a petrecut chiar când echipajele de salvare erau în căutarea supraviețuitorilor cutremurelor de miercuri.

Cutremurul a fost raportat în largul coastei Venezuelei. Centrul Seismologic European-Mediteranean a declarat că seismul a avut magnitudinea de 4,8 grade și a fost raportat la ora locală 15:20, în apropierea statului Aragua, nordul Venezuelei.

Până la această oră, autoritățile au confirmat că sunt 1.430 de morți și 51.000 de dispăruți. Autoritățile estimează că șansele să mai găsească supraviețuitori vor fi scăzute la 72 de ore de la cutremurele de miercuri.

Ultimul seism a fost localizat la 70 km vest de Caracas, capitala Venezuelei. Nu au fost raportate pagube. Peste 1.600 de membri ai echipajelor de salvare străine au sosit sâmbătă în Venezuela pentru a interveni în salvarea oamenilor aflați sub dărâmături, potrivit Al Jazeera.