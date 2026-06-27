Prima pagină » Știri externe » Un alt cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a lovit Venezuela

Un alt cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a lovit Venezuela

Un alt cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a lovit Venezuela
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ultimul seism s-a petrecut chiar când echipajele de salvare erau în căutarea supraviețuitorilor cutremurelor de miercuri.

Cutremurul a fost raportat în largul coastei Venezuelei. Centrul Seismologic European-Mediteranean a declarat că seismul a avut magnitudinea de 4,8 grade și a fost raportat la ora locală 15:20, în apropierea statului Aragua, nordul Venezuelei.

Până la această oră, autoritățile au confirmat că sunt 1.430 de morți și 51.000 de dispăruți. Autoritățile estimează că șansele să mai găsească supraviețuitori vor fi scăzute la 72 de ore de la cutremurele  de miercuri.

Ultimul seism a fost localizat la 70 km vest de Caracas, capitala Venezuelei. Nu au fost raportate pagube. Peste 1.600 de membri ai echipajelor de salvare străine au sosit sâmbătă în Venezuela pentru a interveni în salvarea oamenilor aflați sub dărâmături, potrivit Al Jazeera.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că demisionează după 9 ani și convoacă alegeri anticipate
21:43
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că demisionează după 9 ani și convoacă alegeri anticipate
TENSIUNI Zaharova amenință România cu „consecințe” după ce Emil Boc a interzis simbolurile Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca
21:38
Zaharova amenință România cu „consecințe” după ce Emil Boc a interzis simbolurile Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca
CONTROVERSĂ Compania Apple recurge la o strategie pentru care a mai fost criticată: să cumpere cipuri de memorie de la companii chineze de pe lista neagră a SUA
21:14
Compania Apple recurge la o strategie pentru care a mai fost criticată: să cumpere cipuri de memorie de la companii chineze de pe lista neagră a SUA
METEO Secretarul SUA al Energiei îi îndeamnă pe europeni să nu se mai lamenteze de verile caniculare: „Mor mai mulți oameni iarna decât vara”
19:59
Secretarul SUA al Energiei îi îndeamnă pe europeni să nu se mai lamenteze de verile caniculare: „Mor mai mulți oameni iarna decât vara”
RĂZBOI Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain
18:51
Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain
INEDIT Trump n-a renunțat la Cuba. Președintele a postat un meme despre cubanezii care părăsesc New York pentru a scăpa de „comunismul” primarului Mamdani
17:56
Trump n-a renunțat la Cuba. Președintele a postat un meme despre cubanezii care părăsesc New York pentru a scăpa de „comunismul” primarului Mamdani
Mediafax
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Digi24
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
Tot mai multe țări europene cer sancțiuni împotriva Israelului. Explicația din spatele schimbării de ton: „Marea victorie a Rusiei și a lui Putin”
Mediafax
Vespa a împlinit 80 de ani. Mii de pasionați au defilat cu scuterele pe străzile Romei
Click
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Schimbare majoră pentru familiile cu copii la o mare companie aeriană low-cost
TRANSPORT Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță
22:24
Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță
IMOBILIARE Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România
21:45
Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România
FLASH NEWS Rogobete îl invită pe Bolojan pe holurile unei secții de oncologie: „La patul bolnavului nu există propagandă”
20:51
Rogobete îl invită pe Bolojan pe holurile unei secții de oncologie: „La patul bolnavului nu există propagandă”
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
20:36
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
FLASH NEWS Olguța Vasilescu îl critică dur pe Bolojan pentru dezastrul economic și îl ironizează: „Continuă să se creadă reformatorul”
20:34
Olguța Vasilescu îl critică dur pe Bolojan pentru dezastrul economic și îl ironizează: „Continuă să se creadă reformatorul”
INEDIT Imagini de la NASA. De ce Marea Neagră ar fi devenit turcoaz
20:33
Imagini de la NASA. De ce Marea Neagră ar fi devenit turcoaz

Cele mai noi

Trimite acest link pe