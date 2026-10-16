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Un autobuz s-a ciocnit de un tren din tunelul de sub Canalul Mânecii. 19 persoane au fost rănite

Un autobuz s-a ciocnit de un tren din tunelul de sub Canalul Mânecii. 19 persoane au fost rănite
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Un autobuz s-a ciocnit de un tren de marfă oprit în apropierea Tunelului Canalului Mânecii, rănindu-l pe șofer și pe 18 pasageri, au transmis autoritățile franceze.

Autobuzul, care transporta șoferi de camioane ce urmau să se îmbarce în trenul „Le Shuttle”, a lovit trenul la Coquelles, lângă Calais, joi, la ora 19:27, potrivit BBC.

Șoferul și cei 18 pasageri răniți grav au fost transportați la spital cu elicopterul. Niciuna dintre victime nu se află în pericol de moarte, a declarat un oficial local. Pasagerii răniși sunt muncitori de naționalități diferite.

Subprefectul local, Agathe Cury, a precizat că traficul trenurilor de marfă și al trenurilor de pasageri Eurostar prin tunel nu a fost perturbat. A fost demarată o anchetă.

„Două trenuri se aflau de o parte și de alta a platformei. Unul era în curs de încărcare cu vehicule grele de marfă, în vederea unei traversări a Canalului Mânecii, iar un alt tren, care fusese deja încărcat, era în plin proces de plecare. Dintr-un motiv care rămâne, deocamdată, necunoscut,  autobuzul s-a ciocnit de trenul care era pe punctul de a pleca.”, a spus subprefectul.

Sursa Foto Ilustrativ: Hepta

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