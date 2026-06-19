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Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune

Ionuț Stan
Andy Burnham - Foto: X/@clashreport
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Andy Burnham a obținut o victorie clară în alegerile parțiale din circumscripția Makerfield, consolidându-și poziția în interiorul Partidului Laburist și alimentând speculațiile privind o posibilă candidatură la funcția de prim-ministru al Marii Britanii.

Primarul regiunii Greater Manchester l-a învins categoric pe candidatul Reform UK, Robert Kenyon, obținând un avans de 9.231 de voturi într-un scrutin considerat unul dintre cele mai importante teste electorale pentru laburiști din ultimii ani, scrie Reuters.

Rezultatele oficiale arată că Partidul Laburist a obținut 54% din voturi, în timp ce Reform UK a fost votat de 35% dintre alegători. Partidul Restore Britain s-a clasat pe locul al treilea, cu 7% din sufragii. Prezența la urne a fost de 58,75%, cu peste șase puncte procentuale mai mare decât la alegerile generale precedente, fiind exprimate peste 45.500 de voturi.

Burnham: „Aceasta este ultima șansă a Partidului Laburist de a se schimba”

Discursul de victorie al lui Andy Burnham a fost interpretat de mulți observatori politici drept un mesaj direct către conducerea actuală a Partidului Laburist și către premierul Keir Starmer.

„Toată lumea știe că politica nu funcționează. Toată lumea simte că țara nu se află acolo unde ar trebui să fie. Seara aceasta ar putea, doar ar putea, să fie momentul decisiv.
De acum înainte, voi da tot ce am pentru a face acest lucru posibil. Pentru a mă asigura că numele Makerfield va rămâne pentru totdeauna sinonim cu aducerea schimbării de care această țară are nevoie. Pentru a readuce ceva ce am pierdut – speranța. Speranța pentru viitor.

Pentru mine, acest loc nu va fi niciodată doar o treaptă spre altceva. Ci va fi, dimpotrivă, piatra mea de încercare. Un test pentru Makerfield în inima politicii britanice va asigura că locurile neglijate de Westminster vor beneficia acum de tratament echitabil. Am vorbit în campanie despre necesitatea de a schimba politica.

Promit să dau exemplu din prima linie în calitate de deputat al vostru. Știu că oameni care votează în mod tradițional cu conservatorii, cu liberal-democrații, cu verzii și, poate, mai recent, în luna mai, cu Reform UK, mi-au acordat sprijinul lor în aceste alegeri. Voi avea întotdeauna respect pentru ei pentru acest lucru. Și, din respect pentru ei, voi adopta întotdeauna o abordare care pune pe primul plan interesul localității, mai degrabă decât pe cel al partidului.

Acest rezultat schimbă lucrurile. Acest rezultat va crea o țară care funcționează în mod echitabil pentru toate regiunile și pentru toată lumea. Oamenii de aici au votat pentru schimbare.
Au votat pentru mai multă putere pentru nord și pentru toate locurile uitate de Westminster. Au votat pentru speranță. Acum să le-o redăm. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, ” a spus Andy Burnham.

Presiune tot mai mare asupra lui Keir Starmer

Victoria de la Makerfield este considerată de presa britanică un succes major pentru Andy Burnham și un posibil punct de plecare pentru o candidatură la conducerea guvernului, în cazul în care în Partidul Laburist va fi declanșată o competiție internă pentru leadership.

Potrivit The Guardian, numeroși parlamentari și membri ai partidului văd acum în Burnham o alternativă puternică la actuala conducere. Rezultatul este cu atât mai important cu cât politicianul a obținut cu aproximativ 6.100 de voturi mai mult decât totalul cumulat al principalilor săi adversari.

În culisele partidului există însă voci care susțin că Keir Starmer ar trebui să primească timp pentru a gestiona o eventuală tranziție politică și pentru a evita o criză guvernamentală.

Supranumit de presa britanică „Regele Nordului”, Andy Burnham revine în Parlament după nouă ani de absență. Fost ministru în guvernele conduse de Tony Blair și Gordon Brown, acesta este considerat una dintre cele mai influente figuri ale aripii moderate a Partidului Laburist.

Victoria sa deschide însă un nou front politic pentru laburiști. Odată cu plecarea lui Burnham la Westminster, funcția de primar al regiunii Greater Manchester va deveni vacantă, iar alegerile parțiale programate pentru 30 iulie sunt deja privite ca o confruntare majoră între Partidul Laburist și Reform UK.

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