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Ipoteză-șoc. Viktor Orbán, secretar general al ONU, susținut de SUA, Rusia și China

Cristian Lisandru
Ipoteză-șoc. Viktor Orbán, secretar general al ONU, susținut de SUA, Rusia și China
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Pe scena politică internațională poate avea loc o mutare care, la o primă vedere, ar putea părea șocantă. Viktor Orban, fostul premier al Ungariei, ar putea candida pentru funcția de secretar general al ONU, susținut de SUA, Rusia și China. Mandatul actualului secretar general al ONU, Antonio Guterres, se încheie pe 31 decembrie.

Potrivit The Jerusalem Post, oficialii americani l-ar fi abordat deja pe Orban și l-au încurajat să participe la cursă. Deși și-a exprimat interesul, acesta nu a luat încă o decizie finală cu privire la candidatura sa.

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Washingtonul consideră, pe baza discuțiilor anterioare, că Rusia și China l-ar sprijini pe Viktor Orbán, ceea ce l-ar putea transforma într-un candidat comun susținut de toate cele trei puteri.

Viktor Orbán | Foto – Mediafax

Orban ar putea obține un sprijin substanțial în Consiliul de Securitate

De regulă, atunci când Washingtonul, Moscova și Beijingul ajung la un acord asupra unui rezultat în cadrul Consiliului de Securitate, în general îl pot asigura.

Conform sursei citate, un oficial al Departamentului de Stat al SUA a recunoscut că propunerea părea inițial exagerată. Dar a susținut că Orbán ar putea obține un sprijin substanțial în consiliu.

Oficialul a estimat că opt dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate i-ar susține „cu ușurință” candidatura, existând posibilitatea de a obține până la 10 voturi.

O întrebare cheie este cum ar reacționa Regatul Unit și Franța. Ambele sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate, cu drept de veto.

Cineva „ca Orbán

Numele lui Viktor Orbán a apărut, în mod repetat, în timpul discuțiilor dintre oficialii americani despre candidatul lor preferat pentru funcția de secretar general al ONU.

  • Oficialii americani ar fi declarat că sunt în căutarea cuiva „ca Orbán”, o sugestie cu care omologii lor chinezi și ruși au fost de acord.
  • Ulterior, Washingtonul a început să ia în considerare posibilitatea de a-l contacta direct pe Viktor Orbán.

Oficialii americani l-au contactat apoi pe Viktor Orbán pentru a-i evalua interesul față de această poziție. Acesta ar fi fost receptiv la propunere, dar și-a exprimat rezerve legate de eticheta sa de politician naționalist.

Un oficial al Departamentului de Stat l-a descris pe Orban drept „candidatul visat de conservatori MAGA”. A invocând opoziția acestuia față de imigrația la scară largă, organizațiile neguvernamentale liberale și centrele de putere deja stabilite în cadrul sistemului judiciar și al mass-media din Ungaria.

În timpul mandatului său, Viktor Orbán s-a confruntat în repetate rânduri cu Uniunea Europeană. În același timp, a cultivat legături mai strânse cu China.

Trump l-a susținut pe Viktor Orbán în timpul alegerilor din aprilie, din Ungaria , în timp ce vicepreședintele JD Vance a participat și el la campania electorală.

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