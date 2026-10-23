Dezastru la bursă pentru Volvo după ce a înregistrat pierderi de până la 30%. Se anunță concedieri în masă după ce concurența din China și tarifele din SUA au adus compania pe minus

Acțiunile Volvo Cars au înregistrat o prăbușire istorică la bursa din Stockholm, unde au scăzut cu până la 30% după trecerea pe pierdere a trimestrului al treilea din acest an. Scăderea bruscă a vânzărilor pe piața chineză și costurile ridicate au determinat compania să anunțe eliminarea a 2.500 de locuri de muncă.

Producătorul auto suedez a raportat o pierdere operațională de 5,6 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 563,7 milioane de dolari) în trimestrul al treilea, în scădere substanțială față de profitul operațional de 6,4 miliarde de coroane suedeze în perioada precedentă.

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Compania, deținută de Geely Holding din China, a invocat deteriorarea mediului, determinată de condițiile de piață „mai dificile” din China și SUA, care „au afectat negativ fluxul de numerar disponibil”.

„Este vorba, desigur, despre piața chineză, unde schimbarea a venit mai repede decât ne-am gândit, iar acum putem vedea că vânzarea de mașini globale dezvoltate în Europa și China nu va funcționa, iar acest lucru îi afectează pe toți jucătorii occidentali din China”, a declarat vineri Håkan Samuelsson, CEO al Volvo Cars.

Consumatorii chinezi caută acum „alternative interne”, care au devenit mai puternice și mai competitive, a declarat directorul Volvo. „Avem nevoie de o nouă strategie în China… trebuie să fie o structură mai regională, o regiune mai puternică și avem nevoie de mașini adaptate regional”.

Veniturile Volvo Cars în China au scăzut cu aproape 50% față de anul precedent, deoarece mărcile premium s-au confruntat cu „hiperconcurența” din partea noilor rivali chinezi, ceea ce a pus și o presiune severă asupra prețurilor, a declarat compania.

Între timp, în SUA, producătorul auto a invocat efectele negative ale tarifelor și stimulentele mai mici pentru clienți de a cumpăra mașini electrice, ceea ce a pus presiune asupra marjelor de profit.

Volvo Cars a anunțat că intenționează să reducă costurile cu 5 miliarde de coroane suedeze și, prin urmare, va elimina 2.500 de locuri de muncă la nivel global, dintre care 2.000 sunt în Suedia.