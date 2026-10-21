WSJ: Musk a decis limitarea serviciilor Starshield în Ucraina: dronele ucrainene, afectate direct. Pentagonul și Trump neagă orice implicare

Elon Musk ar fi decis limitarea serviciilor Starshield în Ucraina, afectând comunicațiile militare și funcționarea unor drone, dezvăluie publicația americană The Wall Street Journal. Pentagonul și Donald Trump au negat că ar fi ordonat restricțiile.

Elon Musk ar fi ordonat personal restricționarea serviciilor de comunicații prin satelit Starshield utilizate de armata ucraineană, o decizie care ar fi afectat operațiunile militare ale Kievului în plin război cu Rusia. Informația a fost publicată marți de Wall Street Journal, care citează oficiali americani sub protecția anonimatului și persoane familiarizate cu situația.

Conform investigației jurnaliștilor americani, miliardarul aflat la conducerea SpaceX ar fi dispus reducerea vitezei de conectare a echipamentelor ucrainene la rețeaua Starshield, ceea ce a făcut ca unele drone folosite de forțele Kievului să devină inutilizabile.

Dezvăluirile contrazic explicațiile oferite anterior de Musk, care susținuse că eventualele limitări ale serviciului militar de comunicații prin satelit sunt stabilite de autoritățile americane, nu de compania sa.

Controversa a provocat reacții la Washington, unde atât Pentagonul, cât și președintele Donald Trump au negat că ar fi cerut restricționarea sistemului.

Pentagonul și Trump neagă implicarea. Musk indicase anterior responsabilitatea Washingtonului

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că Departamentul Apărării nu a emis instrucțiuni pentru modificarea funcționării Starshield.

„Nimic nu s-a schimbat din punctul nostru de vedere. Nu am dat nicio directivă, nimic asemănător”, a declarat Pete Hegseth.

Trump a respins, la rândul său, ideea că ar fi cerut limitarea comunicațiilor militare ale Ucrainei și a sugerat că nici Elon Musk nu ar fi luat o asemenea decizie.

„Nu am fost eu. Și nu cred că a fost Elon”, a declarat Donald Trump, vineri.

Săptămâna trecută, autoritățile ucrainene anunțaseră că accesul la rețeaua de comunicații prin satelit fusese restricționat, afectând o capacitate tehnologică esențială pentru desfășurarea operațiunilor militare împotriva forțelor ruse.

În acel moment, Musk a indicat că responsabilitatea pentru limitări aparține Guvernului american.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american. Orice limitare de viteză sau de utilizare este decisă de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele american”, a scris Elon Musk, pe X.

Starshield, sistem esențial pentru dronele și comunicațiile armatei ucrainene

Starshield este un serviciu de comunicații prin satelit dezvoltat de SpaceX pentru utilizări guvernamentale și militare, distinct de rețeaua comercială Starlink, operată de aceeași companie. Ucraina folosește această infrastructură pentru transmiterea informațiilor pe câmpul de luptă, coordonarea unor atacuri la distanță medie asupra teritoriilor ocupate de Rusia și operarea dronelor de interceptare.

Reducerea vitezei de conectare poate afecta transmiterea comenzilor și a datelor necesare acestor sisteme, cu efecte directe asupra capacității armatei de a executa anumite misiuni.

În paralel, forțele ucrainene utilizează pe scară largă și terminalele Starlink, care asigură comunicații în zone unde infrastructura terestră a fost distrusă sau nu mai funcționează.

Dezvăluirile apar într-un moment de deteriorare a relațiilor dintre Washington și Kiev. Donald Trump a criticat recent atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, susținând că acestea contribuie la creșterea prețurilor internaționale ale combustibililor.

Tensiunile au fost amplificate de acordul dintre Statele Unite și Rusia privind motorina, criticat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Trump a cerut inclusiv înlocuirea liderului de la Kiev, după reacția acestuia la înțelegerea dintre Washington și Moscova.