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Zelenski a reacționat după ce premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia: „Este și va rămâne printre liderii mondiali”

Zelenski a reacționat după ce premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia: „Este și va rămâne printre liderii mondiali”
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj de susținere pentru Keir Starmer după ce acesta și-a anunțat demisia din fruntea Partidului Laburist și din funcția de premier al Marii Britanii.

Zelenski către Keir Starmer: „Îți mulțumesc pentru toată cooperarea noastră

Pe platforma X, președintele Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Keir Starmer pentru sprijinul acordat Ucrainei în toată această perioadă.

Liderul de la Kiev și-a exprimat recunoștința pentru cooperare, pentru sprijinul Ucrainei și pentru deciziile comune care au consolidat apărarea țării.

„Keir, îți mulțumesc pentru toată cooperarea noastră, pentru sprijinul tău și pentru deciziile comune care au contribuit la consolidarea Europei noastre și a protejării vieții.

Regatul Unit a fost, este și va rămâne printre liderii mondiali. Aici, în Ucraina, prețuim profund Marea Britanie, iar fiecare întâlnire și fiecare conversație pe care am avut-o a fost întotdeauna plină de substanță reală.

Îți mulțumesc că ești mereu în contact, că ești mereu implicat și că te străduiești mereu să faci ceea ce este necesar și ceea ce va ajuta cu adevărat.

Îi urez Regatului Unit și întregului popor britanic mult succes, precum și realizării obiectivelor voastre naționale. Avem încredere în Marea Britanie.

Keir, ești întotdeauna un oaspete binevenit în Ucraina.”

Sursă Foto: captură X

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