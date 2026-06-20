Prima pagină » Știri externe » Zelenski a salutat decizia lui Trump privind aprobarea producției de rachete americane în Europa și Ucraina

Zelenski a salutat decizia lui Trump privind aprobarea producției de rachete americane în Europa și Ucraina

Zelenski a salutat decizia lui Trump privind aprobarea producției de rachete americane în Europa și Ucraina
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Volodimir Zelenski a transmis într-o conferință de presă că dictatorul Aleksandr Lukașenko evită să bage Belarusul în război cu Ucraina.

Liderul de la Kiev explică că în ciuda provocărilor, Belarus a rămas în afara conflictului la 4 ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

„Când Lukașenko spune că nu vrea să fie târât în ​​acest război, atunci ar trebui să fie sincer, cel puțin cu propriul popor.Pentru că nu el poate fi târât în ​​război. Întreaga sa țară poate fi târâtă în război de către Rusia.”

Zelenski, încântat de ultima decizie a lui Trump

Zelenski a salutat decizia lui Trump anunțată la summitul G7 din Franța: acordarea de licențe Europei și Ucrainei pentru a fabrica rachete americane. Liderul de la Casa Albă a refuzat să furnizeze armament american Ucrainei, inclusiv rachete de rază lung.

Președintele ucrainean speră că această decizie va ajuta nu doar Ucraina și statele europene vulnerabile în fața Rusiei, dar și țările arabe ce au fost lovite în ultimul timp de către Iran.

„Pentru prima dată, partea americană răspunde pozitiv la ideea licențelor pentru producerea rachetelor noastre.Anterior, am ridicat această problemă și am furnizat aceste informații, începând cu administrația președintelui Biden, dar nu am primit niciodată nimic.Acum, cu voia lui Dumnezeu, vor desfășura toate consultările necesare cu părțile relevante, producătorii, administrația și armata.Sper din tot sufletul că vor reveni cu un răspuns pozitiv și că vom putea obține licențe, astfel încât companiile noastre, sectorul nostru privat și întreprinderile noastre de apărare de stat să poată ajuta Ucraina și, de asemenea, să ajute țările din Orientul Mijlociu și Europa.”, a declarat Zelenski.

Trump l-a criticat pe Biden pentru că le-a dat armament gratis ucrainenilor

Trump l-a criticat pe Joe Biden în ultima sa conferință de presă pentru că a donat armament american Ucrainei.

„Biden a dat multe Ucrainei. Ar fi trebuit să plătească pentru asta, dar asta nu era posibil pentru ei.Nimeni nu le-a cerut să plătească. I-am întrebat pe ucrainenu: „De ce nu ați plătit?” Ei au spus: „Nimeni nu ne-a cerut, domnule.”

Sursa Foto: Volodimir Zelenski, Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Tragedie feroviară lângă Londra, după ce două trenuri s-au ciocnit violent. Un mecanic de locomotivă a murit și 90 de pasageri au fost răniți
07:51
Tragedie feroviară lângă Londra, după ce două trenuri s-au ciocnit violent. Un mecanic de locomotivă a murit și 90 de pasageri au fost răniți
FLASH NEWS Witkoff și Kushner au ajuns în Elveția. Negocierile SUA-Iran, gata să fie reluate, după armistițiul din Liban
07:26
Witkoff și Kushner au ajuns în Elveția. Negocierile SUA-Iran, gata să fie reluate, după armistițiul din Liban
INEDIT Singurul palat bizantin din Grecia, redeschis după patru decenii. Cum arată bijuteria din ultima capitală culturală a Bizanțului înaintea căderii Constantinopolului
06:00
Singurul palat bizantin din Grecia, redeschis după patru decenii. Cum arată bijuteria din ultima capitală culturală a Bizanțului înaintea căderii Constantinopolului
INEDIT Casa Albă a postat un nou meme controversat cu Trump: „Noi chiar am salvat America înainte de GTA 6”
00:31
Casa Albă a postat un nou meme controversat cu Trump: „Noi chiar am salvat America înainte de GTA 6”
FLASH NEWS Trump va zbura temporar cu un avion de lux donat de Qatar până când Boeing va construi noul „Air Force One”. A fost pictat în roșu, alb și albastru
22:55
Trump va zbura temporar cu un avion de lux donat de Qatar până când Boeing va construi noul „Air Force One”. A fost pictat în roșu, alb și albastru
NEWS ALERT Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată premierul Ungariei. Președintele ungar a promulgat decizia
22:13
Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată premierul Ungariei. Președintele ungar a promulgat decizia
Mediafax
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Digi24
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Adevarul
Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”
Mediafax
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb și ape turcoaz
Click
Mihaela Tatu, detalii rare despre fostul soț și fiica lor. Cu ce se ocupă Ioana astăzi. „A construit o poveste în jurul meu”
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O companie specializată în rachete imprimate 3D ar putea devansa SpaceX în cursa spre Marte
ACTUALITATE Mai mulți bani la stat, mai puțini în buzunarele românilor. Alexandru Rafila: „PNRR este folosit ca un motiv pentru a face legi iresponsabile”
07:30
Mai mulți bani la stat, mai puțini în buzunarele românilor. Alexandru Rafila: „PNRR este folosit ca un motiv pentru a face legi iresponsabile”
ACTUALITATE 20 Iunie, calendarul zilei: Nicole Kidman împlinește 59 de ani. David Popovici devine cel mai tânăr campion mondial la 200 m liber
07:15
20 Iunie, calendarul zilei: Nicole Kidman împlinește 59 de ani. David Popovici devine cel mai tânăr campion mondial la 200 m liber
METEO „Cupolă de foc” peste Europa. Al doilea val de căldură în doar o lună aduce temperaturi de 43 de grade
07:08
„Cupolă de foc” peste Europa. Al doilea val de căldură în doar o lună aduce temperaturi de 43 de grade
ACTUALITATE Câți bani pierde România în procesul cu Pfizer? Alexandru Rafila: „Ne percepe 2 milioane de euro pe lună penalități pentru contractul cu vaccinuri”
07:00
Câți bani pierde România în procesul cu Pfizer? Alexandru Rafila: „Ne percepe 2 milioane de euro pe lună penalități pentru contractul cu vaccinuri”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.577. Zelenski amenință că va ataca Belarusul. Ultimatum de o săptămână dat de liderul de la Kiev
06:33
Război în Ucraina, ziua 1.577. Zelenski amenință că va ataca Belarusul. Ultimatum de o săptămână dat de liderul de la Kiev
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „USR-iștii au urlat peste tot să nu mai fie penali în funcții publice. Mă întreb de ce nu pleacă acum Ciucu de la Primăria Capitalei”
06:30
Ion Cristoiu: „USR-iștii au urlat peste tot să nu mai fie penali în funcții publice. Mă întreb de ce nu pleacă acum Ciucu de la Primăria Capitalei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe