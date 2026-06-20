Zelenski a salutat decizia lui Trump privind aprobarea producției de rachete americane în Europa și Ucraina

Volodimir Zelenski a transmis într-o conferință de presă că dictatorul Aleksandr Lukașenko evită să bage Belarusul în război cu Ucraina.

Liderul de la Kiev explică că în ciuda provocărilor, Belarus a rămas în afara conflictului la 4 ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

„Când Lukașenko spune că nu vrea să fie târât în ​​acest război, atunci ar trebui să fie sincer, cel puțin cu propriul popor.Pentru că nu el poate fi târât în ​​război. Întreaga sa țară poate fi târâtă în război de către Rusia.”

Zelenski, încântat de ultima decizie a lui Trump

Zelenski a salutat decizia lui Trump anunțată la summitul G7 din Franța: acordarea de licențe Europei și Ucrainei pentru a fabrica rachete americane. Liderul de la Casa Albă a refuzat să furnizeze armament american Ucrainei, inclusiv rachete de rază lung.

Președintele ucrainean speră că această decizie va ajuta nu doar Ucraina și statele europene vulnerabile în fața Rusiei, dar și țările arabe ce au fost lovite în ultimul timp de către Iran.

„Pentru prima dată, partea americană răspunde pozitiv la ideea licențelor pentru producerea rachetelor noastre.Anterior, am ridicat această problemă și am furnizat aceste informații, începând cu administrația președintelui Biden, dar nu am primit niciodată nimic.Acum, cu voia lui Dumnezeu, vor desfășura toate consultările necesare cu părțile relevante, producătorii, administrația și armata.Sper din tot sufletul că vor reveni cu un răspuns pozitiv și că vom putea obține licențe, astfel încât companiile noastre, sectorul nostru privat și întreprinderile noastre de apărare de stat să poată ajuta Ucraina și, de asemenea, să ajute țările din Orientul Mijlociu și Europa.”, a declarat Zelenski.

Trump l-a criticat pe Biden pentru că le-a dat armament gratis ucrainenilor

Trump l-a criticat pe Joe Biden în ultima sa conferință de presă pentru că a donat armament american Ucrainei.

„Biden a dat multe Ucrainei. Ar fi trebuit să plătească pentru asta, dar asta nu era posibil pentru ei.Nimeni nu le-a cerut să plătească. I-am întrebat pe ucrainenu: „De ce nu ați plătit?” Ei au spus: „Nimeni nu ne-a cerut, domnule.”

Sursa Foto: Volodimir Zelenski, Facebook