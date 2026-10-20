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Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”

Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
Sursă foto: Andreea Alexandru MEDIAFAX
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Volodimir Zelenski acuză administrația Trump că întârzie livrarea rachetelor interceptoare plătite de statele europene și că nu autorizează transferul unor rachete Patriot către Ucraina. Liderul de la Kiev suspectează o decizie politică menită să încetinească sprijinul militar american.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni noi acuzații la adresa Washingtonului, susținând că Statele Unite întârzie deliberat livrarea unor rachete interceptoare esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești.

April 17, 2025, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy holds a briefing in Kyiv, Ukraine, on April 17, 2025. (Credit Image: © Danylo Antoniuk/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu senatori americani, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Kiev și administrația președintelui Donald Trump, potrivit France24.

Potrivit liderului de la Kiev, Pentagonul nu a aprobat încă livrarea unor rachete achiziționate de țările europene prin programul PURL, mecanism care permite aliaților Ucrainei să finanțeze cumpărarea de echipamente militare americane.

Zelenski a afirmat că „Pentagonul întârzie livrarea de rachete deja plătite” și că transferul acestora depinde de aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Lotul de muniție „așteaptă semnătura lui (Pete) Hegseth”, a susținut președintele ucrainean.

Acuzațiile vin într-un moment în care Ucraina încearcă să își consolideze apărarea antiaeriană, în special capacitatea de interceptare a rachetelor balistice folosite de Rusia.

Rachetele Patriot ar fi pregătite pentru livrare

Volodimir Zelenski susține că mai multe state europene sunt dispuse să transfere Ucrainei rachete interceptoare Patriot din propriile arsenale, însă livrările nu pot fi efectuate fără autorizația Statelor Unite.

Sistemele Patriot reprezintă una dintre principalele componente ale apărării antiaeriene ucrainene, având capacitatea de a intercepta inclusiv anumite tipuri de rachete balistice, dificil de neutralizat cu alte sisteme disponibile Kievului.

„Rachetele sunt gata. Ar putea fi deja în Ucraina. Dar, din păcate, autorizația tot nu a fost acordată. Toate acestea lasă de înțeles că a fost luată o decizie politică pentru a încetini sprijinul care ne este oferit”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ukraine’s President Volodymyr Zelensky during a press conference at the Elysee Palace in Paris, France on December 1, 2025. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRES.COM

Pentru Ucraina, orice amânare a livrărilor de interceptoare poate afecta capacitatea de a proteja orașele și infrastructura critică în fața atacurilor aeriene rusești.

Tensiuni tot mai mari între Trump și Zelenski. Kievul reclamă și probleme privind informațiile militare

Disputa privind rachetele interceptoare se adaugă altor nemulțumiri exprimate recent de președintele ucrainean față de administrația americană. Zelenski a acuzat anterior Washingtonul că ar fi redus furnizarea informațiilor clasificate necesare detectării și urmăririi rachetelor rusești înainte ca acestea să lovească teritoriul ucrainean.

Statele Unite au negat însă că ar fi intervenit vreo schimbare în cooperarea cu Ucraina în domeniul informațiilor militare.

Președintele ucrainean a susținut și că funcționarea Starshield, serviciul de comunicații prin satelit dezvoltat de SpaceX pentru utilizări guvernamentale și militare, ar fi fost limitată, afectând operațiunile forțelor ucrainene.

În paralel, Donald Trump și Volodimir Zelenski au continuat să își adreseze critici publice, într-un context diplomatic marcat de divergențe privind strategia de încheiere a războiului.

Șeful de la Casa Albă a criticat în special atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, susținând că acestea agravează problemele de aprovizionare cu combustibil și contribuie la creșterea prețurilor pe piața mondială, deși prețurile carburanților au explodat după atacul SUA asupra Iranului, care a coincis cu blocarea Strâmtorii Ormuz.

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