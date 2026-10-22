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Zelenski îl acuză pe Trump de prietenie cu Putin. „A avut o relație specială cu Putin și încă o mai are“. Cum comentează președintele Ucrainei reproșurile venite de la Casa Albă în ultimele săptămâni

Melania Agiu
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost invitatul podcasterului britanic Steven Bartlett în cadrul emisiunii „Diary Of A CEO”. Liderul de la Kiev a vorbit deschis despre primele ore ale invaziei rusești, despre parcursul său de la actor și comediant la președinte, despre cum ar arăta o cale realistă către o pace justă în Ucraina, dar și despre criticile lui Donald Trump la adresa sa.

Președintele ucrainean l-a acuzat, pe omologul să american de „prietenie“ cu Vladimir Putin.

„Cred că Trump a avut o relație specială cu Putin și încă o mai are. Poate că este într-adevăr posibil ca relația de prietenie dintre Trump și Putin să fi putut preveni o invazie pe scară largă. Dar e un lucru pe care trebuie să-l știți cu siguranță: nici eu, nici Trump nu vom rămâne veșnic în aceste funcții prezidențiale. Oricum ar fi, mandatul lui Trump s-ar fi încheiat, iar Putin tot nu și-ar fi schimbat obiectivul principal — ocuparea Ucrainei. Așa că, sincer, cred că nu contează cine este președinte atât timp cât Putin este la putere.“, a transmis Zelenski.

Aceasta nu a fost, însă, singura acuzație la adresa președintelui SUA din cadrul interviului. Potrivit lui Zelenski, Donald Trump a decis să pună inclusiv criza carburanților din SUA și prețurile în contină creștere ale motorinei pe seama sa.

„Trump a decis să pună această problemă pe seama mea, și nu a lui Putin, explicându-le americanilor că prețul motorinei în SUA crește din cauza noastră. Acest lucru este complet neadevărat.”, a afirmat președintele ucrainean.

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În ultimele săptămâni, Președintele american Donald Trump l-a acuzat direct pe Volodimir Zelenski că nu vrea să pună capăt războiului și că refuză să negocieze un acord de pace cu Rusia. Trump a afirmat pe rețeaua Truth Social și în diverse interviuri că Zelenski vizează rafinăriile din Rusia știind că aceste atacuri afectează grav piețele globale, inclusiv fermierii și companiile din SUA.

„Le-am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia, dar nu atacați rafinăriile, pentru că asta provoacă o problemă la nivel mondial»”, a declarat Trump. „Și (Volodimir Zelenski) vrea să creeze probleme lumii întregi.“ „Vrea să creeze probleme fermierilor noștri și crescătorilor de animale în ceea ce privește motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina de pe piața mondială. (…)„Le sugerez (ucrainenilor n.r.) să-și găsească un nou lider care să poată încheia un acord”. „Cred că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte.”, le spunea trump jurnaliștilor de la Casa Albă pe 10 octombrie, după ce Zelenski îi criticase, la rândul său acordul pe motrină încheiat cu Rusia.

În interviul cu Steven Bartlett, Zelenski a transmis că Trump ar trebui să adopte același tip de retorică și în privința lui Putin.

„În felul în care vorbește Trump despre mine, ar trebui să adopte același tip de retorică și în privința lui Putin. Congresul (SUA n.r.) a votat în favoarea unor sancțiuni severe. El poate face asta. Nu știu de ce nu o face. Poate că au o relație specială. Poate e vorba de altceva. Nu pot decât să fac presupuneri.“, a transmis președintele Ucrainei.

Zelenski a mărturisit că a încercat de multe ori să-i spună lui Trump că îi este greu să facă un compromis în privința Rusiei.

„Când președintele Trump spune că trebuie să găsim un compromis, credeți-mă, un armistițiu și faptul că ne așezăm la masa negocierilor reprezintă un compromis uriaș. Ura aceasta nu va dispărea nicăieri. Este nevoie de timp și de dreptate. Am încercat de multe ori să-i spun președintelui Statelor Unite: Înțelegeți-ne, pur și simplu. Este un compromis uriaș chiar și numai faptul că ne menținem pe pozițiile actuale.“, a subliniat liderul de la Kiev.

Potrivit lui Zelenski, faptul că Trump încearcă si-i atribuie „agresiunea și crimele comise de Rusia“, este „inacceptabil“. Șeful de stat crede că, în acest fel, președintele SUA distrage atenția de la criza din Orient.

„Consider că este greșit și inacceptabil ca Trump să-mi atribuie mie agresiunea Rusiei și crimele comise de Rusia. El deturnează contextul, iar asta nu este corect. Cred că aceasta este doar o manevră de a distrage atenția de la Iran, de la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz este blocată. Aceasta este rădăcina problemei. Dar totul este aruncat asupra noastră, iar eu sunt transformat în țintă, în calitate de lider al țării noastre.“, a mai precizaat Zelenski.

„Trebuie să fii președinte, trebuie să te calmezi și să fii mai diplomatic. Dar nu poți pur și simplu să ierți totul și să spui: „Ei bine, îmi pare rău, ăsta e Putin, o țară puternică. Hai să uităm totul, să iertăm totul și, cumva, o să cumpărăm și să vindem benzină, motorină sau orice altceva. Asta e dificil.“, a mai explicat președintele ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că i-a cerut lui Trump rachete de apărare aeriană, însă răspunsul a fost negativ.

„Am spus: „Bine, nu-l poți obliga pe Putin să oprească războiul și să încheie o armistițiu energetic. Dă-mi rachete de apărare aeriană.”

Nu voi trage asupra nimănui. Voi proteja sectorul nostru energetic.

Deci, unde sunt nedrept? În ce fel?

L-am întrebat pe Trump: „Dă-ne rachete.”

Nu pe gratis. Repet, nici măcar pe gratis. Europenii finanțează totul.

Există un acord, dar nu ni le vor da.

Spun că nu pot. Au dat totul Orientului Mijlociu.“, a declarat președintele Ucrainei.

Relațiile dintre Trump și Zelenski s-au răcit brusc, la începutul acestei luni, pe 9 octombrie, după acordul „surprinzător“, încheiat de președintele SUA cu Vladimir Putin pentru importul de motorină rusească. Administrația de la Kiev a criticat dur decizia SUA, acuzându-l pe Trump că finanțează direct mașinăria de război a Kremlinului prin reluarea achizițiilor de petrol rusesc.

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