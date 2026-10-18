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Zelenski anunță că SUA au reluat schimbul de informații cu Ucraina, după ce Trump l-a suspendat temporar

Zelenski anunță că SUA au reluat schimbul de informații cu Ucraina, după ce Trump l-a suspendat temporar
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Volodimir Zelenski a anunțat că Statele Unite au reluat schimbul de informații  cu Ucraina, după ce acesta fusese suspendat pentru o perioadă, potrivit agenției Ukrinform.

Președintele ucrainean a făcut această afirmație în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC News.

„Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Acum funcționează”, a spus el.

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Zelenski i-a transmis moderatoarei Kristen Welker că oficialii ucraineni sunt de părere că decizia companiei SpaceX de a restricționa funcționarea sistemului Starlink, deținut de Elon Musk, a reprezentat un răspuns la un „mesaj din partea guvernului american”.

Comentând declarația președintelui Donald Trump, făcută la începutul acestei săptămâni, conform căreia liderul ucrainean este „mai dificil de abordat decât Putin”, Zelenski a afirmat că a fost „foarte onest” în relația sa cu Trump.

„Poate că nu este foarte politicos”, a spus el, dar este „mai bine să ai parteneri foarte deschiși și direcți, decât să ai de-a face cu niște ucigași, chiar dacă aceștia afișează un zâmbet pe față”.

Zelenski a avertizat că acordul președintelui Trump cu Rusia privind livrările de motorină „îl va încuraja pe Putin în intenția sa de a ne ocupa”.

Anunțând acest acord, Trump și-a exprimat speranța că el va contribui, într-o oarecare măsură, la atenuarea creșterii accentuate a prețurilor la combustibil.

Zelenski a subliniat, totuși, că acordul nu va avea o „influență reală” asupra prețurilor la petrol în Statele Unite, întrucât scumpirea a fost cauzată de închiderea Strâmtorii Ormuz, nu de situația din Ucraina.

„Nu cunosc toate motivele pentru care președintele Trump încheie astfel de înțelegeri”, a spus el.

Conform Ukrinform, cu acordul SUA, Rusia va livra imediat 300.000 de tone metrice de motorină pe piața globală și își va spori semnificativ exporturile în perioada următoare.

Sursa Foto: Hepta

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