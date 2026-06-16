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Zelenski dezvăluie când a fost ultima dată când a plâns, dacă îi este dor de meseria de actor și ce a discutat cu liderii G7, la summitul de la Evian

Melania Agiu
Zelenski dezvăluie când a fost ultima dată când a plâns, dacă îi este dor de meseria de actor și ce a discutat cu liderii G7, la summitul de la Evian
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Volodimir Zelenski a declarat, marți, că liderii Grupului celor Șapte au convenit, în cadrul summit-ului desfășurat în Franța, că Rusia nu câștigă războiul din Ucraina și au discutat despre sancțiuni suplimentare care să aducă Moscova la masa negocierilor.

Deși este przent la summit-ul de la Evian, Franța, Zelenski a acordat un interviu, prin videoconferință, în cadrul summitului Reuters NEXT Europe de la Londra, în cadrul căruia a afirmat că liderii țărilor din G7 au discutat despre sancțiuni suplimentare asupra exporturilor de energie ale Rusiei, a sistemului său bancar și a producției sale militare.

„Am fost de acord, în unanimitate, că Rusia nu câștigă și că pierd mulți oameni, că trebuie să încheie o înțelegere cât mai repede posibil și că nu au inițiativa în mâinile lor”, a declarat Zelenski, într-o conversație cu redactorul-șef al Reuters, Alessandra Galloni.

Zelenski a declarat că Ucraina își va continua propriile atacuri cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice și militare a Rusiei și a spus că este nevoie și de mai multă presiune politică pentru a-l împinge pe Putin spre un acord de pace.

„Cred că președintele (Donald) Trump poate face asta, poate doar el”, a spus el despre liderul american care s-a numărat printre participanții la summitul din Franța.

Peste jumătate dintre cetățenii ruși doresc ca războiul împotriva Ucrainei să ia sfârșit. Aceștia își dau seama că Rusia nu câștigă pe câmpul de luptă, a mai declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy în cadrul unui discurs online susținut la summitul Reuters Next.

Președintele Ucrainei a subliniat că multe persoane din anturajul lui Putin îl împing spre o nouă mobilizare la scară largă, fără a ține seama numărul de vieți care ar putea fi pierdute.

„Însă există un procent foarte mare de ruși care înțeleg că nu câștigă acest război și că, de aceea, trebuie să-l oprească… Peste 60 % dintre ruși doresc să pună capăt acestui război. De aceea trebuie să exercităm o presiune mai mare asupra lui Putin”, a adăugat Zelenski.

Întâlnirea dintre Zelenski și Putin

În cadrul discursului său la summit-ul de la Londra, președintele ucrainean a respins propunerea Kremlinului de a se întâlni cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova.

Președintele a respins propunerile Rusiei de a se întâlni la Moscova, afirmând că Ucraina „nu se lasă atrasă în astfel de jocuri”. În același timp, el a spus că întâlnirea ar putea avea loc într-o țară neutră.

Potrivit lui Zelenski, ar putea fi Elveția, Turcia sau o țară din Orientul Mijlociu, deși a adăugat că Putin „nu a susținut ideea” unei întâlniri față în față.

Jurnalista Reuters i-a adresat, apoi, lui Zelenski, câteva întrebări „rapide și personale“.

Una dintre ele a fost: Vă este dor să fiți actor?

„Mie îmi este dor să fiu un tată bun.“, a răspuns președintele Ucrainei.

Întrebat când a fost ultima dată când a plâns, Zelenski a gulmit că o va face după interviu.

„Sunt un om normal. Și, și există o mulțime de momente. Aproape în fiecare zi, o mulțime de pierderi pe câmpul de luptă și civili și există atacuri absolut nebunești asupra poporului nostru. Și eu sunt pur și simplu, adică…

Adică, asta e foarte dificil. Când dau ordine, am mai vorbit despre asta, mereu îmi este greu când dau ordine, iar mame și tați își pierd copiii, desigur, în astfel de momente, plâng adesea.

Sursă foto: X/ Volodimir Zelenski

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