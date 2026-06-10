Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism. Are un conținut ridicat de zahăr, avertizează specialiștii chinezi, citați de sciencedaily.com.

Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism

Ceaiul te poate proteja de boli de inimă, diabet, cancer, declin cognitiv și slăbirea mușchilor, mai ales la bătrânețe.

Felul în care bei ceaiul contează, deși nu am fi crezut. Ceaiurile îmbuteliate și cele cu bule conțin, deseori, ingrediente care diminuează beneficiile ceaiului.

Ceaiul verde joacă un rol esențial în prevenția bolilor cardiovasculare, a obezității, diabetului și a unor tipuri de cancer.

Efectele neuroprotectoare ale ceaiului, capacitatea de a reduce pierderea în putere a mușchilor la seniori și efectele antiinflamatorii și antimicrobiene transformă această băutură într-una vitală.

Totuși, un studiu arată că acele ceaiuri la sticlă sau cu bule ar face mai mult rău decât bine, deoarece au în compoziție îndulcitori și conservanți.

Ceaiul tradițional este recunoscut pentru beneficiile sale

Ceaiul, preparat din frunzele de Camellia sinensis, a fost consumat la nivel global timp de secole, inițial pentru proprietățile sale medicinale și mai târziu ca băutură populară. Este recunoscut de mult timp pentru conținutul său bogat de polifenoli, în special catechine, care contribuie la beneficiile sale pentru sănătate.

Această analiză își propune să ofere o analiză detaliată a impactului ceaiului asupra diferitelor afecțiuni, susținută atât de studii experimentale, cât și pe oameni.

În ciuda studiilor ample asupra ceaiului verde, există informații limitate despre efectele altor tipuri de ceai, cum ar fi ceaiul negru, oolong și alb, în ​​special în ceea ce privește beneficiile lor comparative pentru sănătate.

În plus, sunt abordate preocupările legate de sănătate ridicate de prezența aditivilor și contaminanților în unele băuturi comerciale pe bază de ceai.

Alarma dată de un studiu chinez

Un studiu publicat în Beverage Plant Research de către echipa Mingchuan Yang & Li Zhou, de la Institutul de Cercetare a Ceaiului, din cadrul Academiei de Științe Agricole din China, aprofundează noțiunile despre banalul ceai.

Din păcate, dincolo de beneficii, ceaiurile din comerț conțin zahăr, îndulcitori artificiali și conservanți, care reduc sau chiar anulează efectele bune.

Mai mult, oamenii de știință au vorbit despre reziduurile de pesticide, metale grele și microplastice din ceaiul la sticlă/cutie/pahar de plastic.

Chiar dacă acești contaminanți nu reprezintă un pericol semnificativ pentru consumatorii obișnuiți de ceaiuri, ar putea fi riscant pe termen lung.

Beneficiile ceaiului sunt clare, dar consumul în forme procesate (ceai îmbuteliat sau bubble tea) ar trebui să fie moderat, din cauza conținutului de zahăr și conservanți.

Potrivit studiului chinez, consumul moderat de ceai tradițional, proaspăt măcinat este benefic pentru organism.

Pe de altă parte, experții spun că este nevoie de mai multe studii pentru a analiza efectele nocive ale ceaiului „la sticlă” asupra consumatorilor.

Sursa foto: Envato (interior)