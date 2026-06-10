Prima pagină » Magazin » Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism. Are un conținut ridicat de zahăr și conservanți

Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism. Are un conținut ridicat de zahăr și conservanți

Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism. Are un conținut ridicat de zahăr și conservanți
Galerie Foto 14
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism. Are un conținut ridicat de zahăr, avertizează specialiștii chinezi, citați de sciencedaily.com.

Băutura de care trebuie să te ferești, chiar dacă o credeai benefică pentru organism

Ceaiul te poate proteja de boli de inimă, diabet, cancer, declin cognitiv și slăbirea mușchilor, mai ales la bătrânețe.

Felul în care bei ceaiul contează, deși nu am fi crezut. Ceaiurile îmbuteliate și cele cu bule conțin, deseori, ingrediente care diminuează beneficiile ceaiului.

Ceaiul verde joacă un rol esențial în prevenția bolilor cardiovasculare, a obezității, diabetului și a unor tipuri de cancer.

Efectele neuroprotectoare ale ceaiului, capacitatea de a reduce pierderea în putere a mușchilor la seniori și efectele antiinflamatorii și antimicrobiene transformă această băutură într-una vitală.

Totuși, un studiu arată că acele ceaiuri la sticlă sau cu bule ar face mai mult rău decât bine, deoarece au în compoziție îndulcitori și conservanți.

Ceaiul tradițional este recunoscut pentru beneficiile sale

Ceaiul, preparat din frunzele de Camellia sinensis, a fost consumat la nivel global timp de secole, inițial pentru proprietățile sale medicinale și mai târziu ca băutură populară. Este recunoscut de mult timp pentru conținutul său bogat de polifenoli, în special catechine, care contribuie la beneficiile sale pentru sănătate.

Această analiză își propune să ofere o analiză detaliată a impactului ceaiului asupra diferitelor afecțiuni, susținută atât de studii experimentale, cât și pe oameni.

În ciuda studiilor ample asupra ceaiului verde, există informații limitate despre efectele altor tipuri de ceai, cum ar fi ceaiul negru, oolong și alb, în ​​special în ceea ce privește beneficiile lor comparative pentru sănătate.

În plus, sunt abordate preocupările legate de sănătate ridicate de prezența aditivilor și contaminanților în unele băuturi comerciale pe bază de ceai.

Alarma dată de un studiu chinez

Un studiu publicat în Beverage Plant Research de către echipa Mingchuan Yang & Li Zhou, de la Institutul de Cercetare a Ceaiului, din cadrul Academiei de Științe Agricole din China, aprofundează noțiunile despre banalul ceai.

Din păcate, dincolo de beneficii, ceaiurile din comerț conțin zahăr, îndulcitori artificiali și conservanți, care reduc sau chiar anulează efectele bune.

Mai mult, oamenii de știință au vorbit despre reziduurile de pesticide, metale grele și microplastice din ceaiul la sticlă/cutie/pahar de plastic.

Chiar dacă acești contaminanți nu reprezintă un pericol semnificativ pentru consumatorii obișnuiți de ceaiuri, ar putea fi riscant pe termen lung.

Beneficiile ceaiului sunt clare, dar consumul în forme procesate (ceai îmbuteliat sau bubble tea) ar trebui să fie moderat, din cauza conținutului de zahăr și conservanți.

Potrivit studiului chinez, consumul moderat de ceai tradițional, proaspăt măcinat este benefic pentru organism.

Pe de altă parte, experții spun că este nevoie de mai multe studii pentru a analiza efectele nocive ale ceaiului „la sticlă” asupra consumatorilor.

Sursa foto: Envato (interior)

Recomandarea video

Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe