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SURSE. PRIMA TV ar urma să preia KANAL D. Negocierile s-ar fi încheiat deja. Prețul tranzacției este cifrat în jurul sumei de 100 milioane de euro

SURSE. PRIMA TV ar urma să preia KANAL D. Negocierile s-ar fi încheiat deja. Prețul tranzacției este cifrat în jurul sumei de 100 milioane de euro
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Grupul Clever Media, care deține Prima TV, controlat de omul de afaceri Adrian Tomșa, ar fi ajuns la un acord pentru achiziția postului de televiziune Kanal D România. Tranzacția ar fi evaluată la aproximativ 100 de milioane de euro, preia din surse Mediafax.

Achiziția marchează una dintre cele mai importante mișcări din piața media românească din ultimul deceniu. Conform surselor MEDIAFAX, negocierile s-ar fi încheiat deja. În acest moment, ar mai rămâne doar ultimii pași de finalizare a tranzacției. Plataurmează să fie realizată în mai multe tranșe.

Oficialii celor două posturi, rezervați în declarații

Contactați de Paginademedia.ro, oficialii Kanal D au refuzat inițial să comenteze subiectul. Ulterior, aceștia au transmis: „Kanal D nu are nicio informatie despre acest subiect, pot fi contactati Dogan Holding sau potenţiali cumpărători”.

Orlando Nicoară, reprezentant al acționariatului Clever, a declarat la rândul său că „nu comentează zvonuri”.

„Analizăm și căutăm oportunitățile care apar în piața media”, a adăugat Nicoară, fără să ofere alte detalii.

O lovitură spectaculoasă pe piața media

În urma acestei achiziții, Prima TV și întregul grup media Clever Media își extind într-un mod semnificativ influența pe piața media. Postul de televiziune Kanal D a fost, până în acest moment, unul dintre marii jucători din topul televiziunilor comerciale din România.

Kanal D este deținut de Dogan Media Internațional SA, companie al cărei acționariat este format din Dogan Media Invest BV, cu 99,99998% din capitalul social, și Rukiye Sevda Boduroglu, cu 0,00002%.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania-proprietară a stației de televiziune Kanal D a avut, în 2024, o cifră de afaceri de 286.685.710 lei (peste 56 milioane de euro) și un profit de 45.091.356 lei (aproape 9 milioane de euro).

„Dogan Media Internațional” se află în România de 20 de ani.

Cine este Clever Media

Pe de altă parte, Clever Media a crescut în ultimii ani printr-o strategie de diversificare, care a mizat pe sport, știri, documentar și conținut tematic.

Grupul Clever operează mai multe stații TV și site-uri prin intermediul firmelor sale, Clever Media Network, Clever Business Transilvania, Diplomatic Digital, Agro TV și Medika Broadcast Channel.

Potrivit surselor MEDIAFAX, compania prin care ar urma să aibă loc tranzacția este Clever Business Transilvania, care deține, printre altele, licențele pentru Prima TV și Prima Sport.

Societatea a fost fondată în decembrie 2005 și are o structură de acționariat în care Adrian Gheorghe Tomșa deține 65%, Clever Media Network din Cluj 25%, iar Maria Nicoară 10%.

Compania a avut în 2024 o cifră de afaceri de 57.373.299 lei (11,2 milioane euro) și a înregistrat un profit de 4.061.367 lei (aproape 800.000 de euro). De altfel, Clever Business Transilvania a declarat un număr mediu de 128 de angajați.

Totodată, Clever Media Network, parte a Clever Business Transilvania, figurează și ea, în 2024, cu o cifră de afaceri de 214.880.693 lei (42 milioane de euro) și un profit de 3.884.577 lei (puțin peste 750.000 de euro).

Totul despre Clever Media aici

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