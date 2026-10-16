A 18-a noapte de proteste în fața Arestului Central, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Oamenii cer eliberarea fostului prezidențiabil

În ciuda temperaturilor scăzute și a ploii mărunte, susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central, vineri 16 octombrie, în a 18-a noapte de proteste. Manifestanții au venit cu pancarte și scandează pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Amintim că Tribunalul București a admis cererea de plasare în arest la domiciliul, însă decizia nu este definitivă.

Susținătorii lui Călin Georgescu par a fi determinați să-și manifeste sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale, în ciuda condițiilor meteo neprielnice. Aproximativ 100 de persoane au venit în fața Arestului Central, unde Georgescu rămâne închis. Oamenii au venit cu pancarte, flutură tricolorul și scandează: „Călin Georgescu este președinte!”.

Zecile de manifestanți sunt păziți de forțele de ordine, care se asigură că protestul se desfășoară fără incidente.

Ce a transmis Călin Georgescu în „ultimul cuvânt” rostit la Tribunal, înainte de decizia eliberării din spatele gratiilor

Călin Georgescu s-a prezentat vineri în fața judecătorului de la Tribunalul București, iar Gândul a publicat declarația oficială consemnată în numele său.

„Inculpatul Georgescu Călin, având cuvântul, în primul rând dorește să arate că este de acord cu concluziile formulate de apărătorii săi. În al doilea rând pledează nevinovat în această situație. În al treilea rând, nu dorește să se sustragă sub nicio formă, ba din contra dorește să fie judecat acest dosar din două motive. O dată, imaginea sa față de poporul român și în mod special față de familia sa și față de cei doi copii minori în fața cărora s-au produs foarte multe abuzuri și traume cu pretinsele căutări de probe în situația dată acum mai bine de 2 săptămâni. În plus de asta, ca orice cetățean care se confruntă cu un abuz evident, cu încălcarea tuturor drepturilor fundamentale, nu a avut și nu va avea decât o singură apărare, legea. Are convingerea că judecătorul va face astăzi nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. La final mai menționez următorul lucru: eu m-am ridicat pentru necazurile săracilor”, este declarația oficială consemnată în numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Tribunalul a motivat plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu

Judecătorul care a stabilit plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a motivat decizia, astfel că urmează judecarea contestației DIICOT la Curtea de Apel București.

Magistratul a explicat pe larg motivele pentru care a admis această cerere a apărării lui Georgescu arătând între altele că deși acesta a avut măsuri preventive în alte cauze și deși a părăsit România a revenit în țară conform programului impus și nu a creat dificultăți în respectivele anchete.

Totodată, mai arată magistratul Andriescu, faptele cercetate în acest dosar nu sunt fapte violente, care să impună menținerea acestuia în arest preventiv.