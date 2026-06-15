Adrian Veștea a mărturisit în ședința PNL că Nicușor Dan l-a luat cu SPP-ul să îl facă premier. Cum l-a convocat președintele

Adrian Veștea la mărturisit luni în ședința conducerii PNL colegilor că președintele Nicușor Dan a trimis un echipaj SPP să îl transporte la Cotroceni și a povestit emoționat cum a fost convocat de președinte. Însă discursul său nu a temperat spiritele în BPN al PNL, iar liberalii s-ar fi pus de acord luni, în jurul orei 19.00, privind calendarul excluderii sale din partid, potrivit surselor Gândul.

Premierul desemnat le-a spus colegilor liberali că cei doi copii trec prin momente grele din cauza criticilor pe care le-a primit după ce a acceptat să fie premier fără să își anunțe colegii. El le-a spus colegilor că vrea ca guvernul său să ajungă miercuri la vot și că își dorește ca Alexandru Nazare să rămână ministrul Finanțelor.

Veștea a declarat că vrea ca Nazare să rămână la Finanțe

„E un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu am avut încă o discuție cu el (n.r. ministrul Nazare), dar prioritate va fi să aibă Ministerul de Finanțe. Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate.

Și cred cred că e de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs. Sunt lucruri pe care mi le reproșez, ca nu am apucat sa am o discutie cu dumneavoastră”, a zis Veștea.

El a invocat familia și a vorbit despre „momentele grele prin care trece”.

„Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Am doi băieți acasă și unul în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o sa vă jignesc, nu o să vă fiu ostil. V-aș ruga pe cât posibil să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după miercuri după ce învestim guvernul”, a declarat Veștea în fața colegilor din PNL.

Premierul desemnat spune că din punctul său de vedere un Guvern minoritar nu e o soluție pentru că „nu sunt vremuri pentru asa ceva”. „Eu nu-mi asum guvern minoritar. În situația în care voi fi investit vreau să am parlament pe care să mă pot baza”, susține premierul desemnat.

PNL reconfirmat rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD

În deschiderea ședinței PNL, facțiunea politică a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD. Mai mulți membri de partid au adus în atenție acest aspect în postările publice de pe Facebook.

Ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, este în plină desfășurare. Liberalii conduși de Ilie Bolojan s-ar fi pus de acord cu privire la calendarul pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta din urmă a fost desemnat premier de Nicușor Dan, peste capul lui Ilie Bolojan. Joi ar urma să aibă loc Consiliul Național, ca mai apoi un Congres Extraordinar să fie convocat în weekend, cel mai târziu duminică.

Veștea, din poziția de prim-vicepreședinte PNL, nu poate fi exclus din partid decât prin Congres Extraordinar și nu prin Birou Politic Național, ca orice membru simplu.