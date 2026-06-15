Prima pagină » Știri politice » Adrian Veștea a mărturisit în ședința PNL că Nicușor Dan l-a luat cu SPP-ul să îl facă premier. Cum l-a convocat președintele

Adrian Veștea a mărturisit în ședința PNL că Nicușor Dan l-a luat cu SPP-ul să îl facă premier. Cum l-a convocat președintele

Adrian Veștea a mărturisit în ședința PNL că Nicușor Dan l-a luat cu SPP-ul să îl facă premier. Cum l-a convocat președintele
Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Adrian Veștea (dreapta) / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adrian Veștea la mărturisit luni în ședința conducerii PNL colegilor că președintele Nicușor Dan a trimis un echipaj SPP să îl transporte la Cotroceni și a povestit emoționat cum a fost convocat  de președinte. Însă discursul său nu a temperat spiritele în BPN al PNL, iar liberalii s-ar fi pus de acord luni, în jurul orei 19.00,  privind calendarul excluderii sale din partid, potrivit surselor Gândul.

Premierul desemnat le-a spus colegilor liberali că cei doi copii trec prin momente grele din cauza criticilor pe care le-a primit după ce a acceptat să fie premier fără să își anunțe colegii. El le-a spus colegilor că vrea ca guvernul său să ajungă miercuri la vot și că își dorește ca Alexandru Nazare să rămână ministrul Finanțelor.

Veștea a declarat că vrea ca Nazare să rămână la Finanțe

„E un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu am avut încă o discuție cu el (n.r. ministrul Nazare), dar prioritate va fi să aibă Ministerul de Finanțe. Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate.

Și cred cred că e de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs. Sunt lucruri pe care mi le reproșez, ca nu am apucat sa am o discutie cu dumneavoastră”, a zis Veștea.

El a invocat familia și a vorbit despre „momentele grele prin care trece”.

„Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Am doi băieți acasă și unul în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o sa vă jignesc, nu o să vă fiu ostil. V-aș ruga pe cât posibil să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după miercuri după ce învestim guvernul”, a declarat Veștea în fața colegilor din PNL.

Premierul desemnat spune că din punctul său de vedere un Guvern minoritar nu e o soluție pentru că „nu sunt vremuri pentru asa ceva”. „Eu nu-mi asum guvern minoritar. În situația în care voi fi investit vreau să am parlament pe care să mă pot baza”, susține premierul desemnat.

PNL reconfirmat rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD

În deschiderea ședinței PNL, facțiunea politică a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD. Mai mulți membri de partid au adus în atenție acest aspect în postările publice de pe Facebook.

Ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, este în plină desfășurare. Liberalii conduși de Ilie Bolojan s-ar fi pus de acord cu privire la calendarul pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta din urmă a fost desemnat premier de Nicușor Dan, peste capul lui Ilie Bolojan. Joi ar urma să aibă loc Consiliul Național, ca mai apoi un Congres Extraordinar să fie convocat în weekend, cel mai târziu duminică.

Veștea, din poziția de prim-vicepreședinte PNL, nu poate fi exclus din partid decât prin Congres Extraordinar și nu prin Birou Politic Național, ca orice membru simplu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
22:38
PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
FLASH NEWS Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
22:13
Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
STENOGRAME Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
22:04
Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
NEWS ALERT Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
21:37
Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
FLASH NEWS Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”
21:08
Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”
STENOGRAME Cuvinte grele în ședința PNL de la unul dintre prim-vicepreședinți: „Suntem ultimul partid care să ne facem membrii trădători, șobolani”
20:36
Cuvinte grele în ședința PNL de la unul dintre prim-vicepreședinți: „Suntem ultimul partid care să ne facem membrii trădători, șobolani”
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea, chiar în timpul unui live al actorului pe TikTok: „O să-ți găsești copilul rece”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Lumina albastră nu (mai) este principalul vinovat pentru insomnie
MARIUS TUCĂ SHOW Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
22:34
Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
MEDIU „Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
22:24
„Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
VIDEO Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
21:56
Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
SĂNĂTATE Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”
21:53
Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”
FLASH NEWS POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
21:12
POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
UTILE Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația
21:07
Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația

Cele mai noi

Trimite acest link pe