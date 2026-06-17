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Adrian Veștea ar urma să candideze la președinția PNL, după ce va fi învestit premier – SURSE

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
Adrian Veștea ar urma să candideze la președinția PNL, după ce va fi învestit premier - SURSE
Adrian Veștea ar urma să candideze la șefia PNL, după ce va fi învestit premier - Surse
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Adrian Veștea, premier desemnat și prim-vicepreședinte de partid, ar urma să candideze la funcția de președinte al PNL, după ce va fi investit prim-ministru, afirmă surse politice pentru Gândul.

Adrian Veștea îl va contracandida pe șeful PNL, Ilie Bolojan, pentru funcția de președinte formațiunii, în cadrul unui Congres, ce ar urma să se desfășoare, după ce va fi învestit în funcția de premier.

„Nu poate exista un lider al partidului la Palatul Victoria și unul la Modrogan”, mai adaugă aceleași surse.

În cadrul viitorului Congres al PNL, Veștea ar urma să vină cu o moțiune pentru șefia partidului și cu echipa lui de conducere.

Bolojan, eforturi disperate pentru excluderea lui Veștea din partid

Liberalii ar urma să se întâlnească, miercuri, la ora 16:00, în cadrul unei ședințe în Biroul Politic Național, unde se va decide convocarea Consiliului Național, în vederea excluderii lui Veștea din partid.

Ilie Bolojan ar fi încercat excluderea sa imediat din partid, asa cum de altfel a și anunțat într-o primă reacție după desemnarea sa. Fiind, însă, vorba de un prim-vicepreședinte, timpul necesar este de minim 15 zile pentru îndepărtarea sa.

La ultima modificare a statutului PNL, una dintre prevederi a fost că un prim-vicepreședinte poate fi exclus printr-un congres extraordinar. Este nevoie, așadar, de o mobilizare statutară, de un congres extraordinar. La congres este necesar un vot de 50% +1.

Biroul Politic Național al PNL a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, anunță PNL.

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