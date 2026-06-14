Adrian Veștea: „Până la sfârșitul săptămânii vom avea un Guvern. Nu voi uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituție”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a precizat la Antena 3 duminică seară, că va reuși să întrunească o majoritate în Parlament, mult mai rapid decât implică termenul prevăzut de Constituție

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea un Guvern.

Nu voi uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituție. E necesar să fim pragmatici”, a declarat Adrian Veștea la Antena 3.

Cum explică Adrian Veștea faptul că nu și-a informat colegii din PNL cu privire la desemnarea sa ca premier

Liberalul Adrian Veștea a explicat și motivele pentru care nu și-a informat colegii din PNL cu privire la desemnarea în rolul de candidat la funcția de premier.

„N-am avut posibilitatea să merg la ședință fiindcă trebuia să fac deplasarea la Budapesta și aveam o serie de probleme. Nu am avut nici informația necesară. Această decizie a fost luată de președintele României”, a precizat Adrian Veștea la Eruonews.

„Am ajuns tarziu, ne-am auzit acum 3 zile si nu am putut sa merg la sedintă. Eram în ultima zi și aveam probleme pe care trebuia sa le închid” a mai adăugat Veștea.