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Adrian Veștea spune că va prelua integral programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Premierul desemnat nu a primit nicio reacție de la liderul PNL

Adrian Veștea spune că va prelua integral programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Premierul desemnat nu a primit nicio reacție de la liderul PNL
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Adrian Veștea a spus, într-o intervenție la Radio România Actualități, că nu a primit nicio reacție de la Ilie Bolojan după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică dimineață în funcția de prim-ministru. Premierul desemnat a anunțat că va prelua „integral” programul de guvernare pe care l-a avut și Bolojan.

Adrian Veștea a afirmat că nu a primit încă un răspuns din partea lui Ilie Bolojan, după ce a încercat să ia legătura cu acesta imediat după desemnarea sa pentru funcția de premier. Premierul desemnat a explicat că urmează să discute astăzi cu președintele PNL și a subliniat că toată lumea a fost surprinsă de decizia președintelui Nicușor Dan, inclusiv familia sa.

„După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment. Urmează să discutăm astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă. Mi-am surprins și familia. Am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri.

Cred că am luat o decizie corectă și responsabilă într-un moment critic. Orice om care respectă poziția pentru care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic trebuie să își asume această responsabilitate și să facă ceva pentru țara noastră”, a spus Adrian Veștea.

Adrian Veștea:  Voi prelua integral programul de guvernare integral al lui Ilie Bolojan, fără a modifica nicio virgulă

Adrian Veștea a mai spus că va prelua integral programul de guvernare pe care l-a avut și președintele PNL, Ilie Bolojan. Acesta a mai explicat că are de gând să ducă la bun sfârșit responsabilitatea de a forma un Guvern.

„Sunt mai multe opinii în partid, cu siguranță decizia președintelui i-a surprins pe toți”, a spus Veștea întrebat de reacția colegilor din partid. ”Eu am de gând să duc până la sfârșit responsabilitatea de persoană desemnată de a forma guvernul. Eu voi fi cât se poate de pragmatic, nu voi sta să aștept zile în șir, veți vedea că în câteva zile voi prelua integral programul de guvernare integral al lui Ilie Bolojan, fără a modifica nicio virgulă”, a spus Veștea.

Acesta a mai spus că a primit asigurări de la președintele Nicușor Dan că va avea o majoritate parlamentară.

„Din discuțiile avute din momentul în care am acceptat această candidatură m-am consultat cu președintele Nicușor Dan și Eugen Tomac și m-au asigurat că există o astfel de majoritate”, a declarat premierul desemnat.

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