Alexandru Nazare anunță că România a încasat încă 2,25 de miliarde de euro din PNRR. „Următoarea etapă este decisivă”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a încasat încă 2,25 de miliarde de euro din PNRR. Suma este aferentă cererii nr. 4 și, susține el, reprezintă un rezultat esențial pentru investițiile țării.

Banii urmează să fie convertiți în lei. Aceștia vor intra în contul Trezoreriei și vor fi folosiți pentru acoperirea plăților scadente din 24 iunie, în valoare de aproximativ 12 miliarde de lei. El precizează că cererea a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate pozitiv la nivel european.

„Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026”

Ministrul spune că România a atras până acum aproape 13 miliarde de euro prin PNRR și subliniază că toate reformele trebuie finalizate până la sfârșitul lui 2026.

„Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile.

Este plata aferentă cererii nr. 4 din PNRR și un rezultat important pentru investițiile României.

Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor.

Mulțumesc Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în optimizarea administrării lichidității necesare acestei rambursări.

Cererea a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate pozitiv la nivel european. Nu au existat suspendări, ceea ce înseamnă că obiectivele au fost considerate îndeplinite satisfăcător.

După această plată, România ajunge la aproximativ 12,97 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală.

Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin atunci când reformele și investițiile sunt duse la capăt corect.

Următoarea etapă este decisivă. Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026.

Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie”, scrie Alexandru Nazare pe Facebook.

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