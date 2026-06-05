GDELS îl acuză pe Radu Miruţă că dezinformează cu privire la programul Piranha 5

GDELS reclamă că a avut mai puţin de 14 zile pentru a depune oferta, deşi procedurile internaţionale prevăd termene mai lungi, şi explică majorarea preţurilor prin creşterea costurilor materiilor prime, a componentelor şi a cererii generate de războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Compania susţine că a oferit un preţ corect şi transparent, contestă aşteptarea autorităţilor de a păstra nivelul preţurilor din 2018 şi subliniază că programul PIRANHA 5 a creat în România o capacitate modernă de producţie şi sute de locuri de muncă, exprimându-şi totodată dorinţa de a continua colaborarea cu Armata Română.

Srisoare GDELS către Nicuşor Dan

Informaţiile au fost transmise printr-o scrisoare adresată de GDELS preşedintelui Nicuşor Dan.

„Dorim să vă atragem atenţia asupra unui subiect legat de programele de achiziţii SAFE recent încheiate ale Ministerului Apărării Naţionale al României.

GDELS a luat act de diverse articole de presă şi relatări din social media, inclusiv una publicată pe contul personal de Facebook al ministrului Apărării Naţionale, Radu Miruţă, referitoare la posibila achiziţie a vehiculelor noastre PIRANHA 5.

Printr-o scrisoare separată, filiala noastră locală, GDELS-România, l-a notificat pe ministrul Miruţă să elimine informaţiile publicate ilegal în postarea sa de pe Facebook, acestea fiind clasificate drept informaţii confidenţiale ale companiei GDELS.

Pirahnia îmbunătățită

În plus, din punctul de vedere al GDELS, aceste relatări conţin informaţii inexacte şi parţial false, care necesită clarificări. Astfel, vă rugăm să ne permiteţi să vă informăm cu privire la următoarele aspecte principale:

1. Specificaţia vehiculului:

S-a raportat că, în cadrul recentului proiect de achiziţie, specificaţiile vehiculului PIRANHA nu au fost modificate. Această afirmaţie este incorectă.

Comparativ cu specificaţiile originale ale vehiculelor PIRANHA 5 achiziţionate în 2018, aproximativ 42 de elemente tehnice noi sau suplimentare au fost introduse ori modificate.

Unele dintre aceste schimbări au necesitat chiar calificarea unor furnizori noi sau suplimentari în lanţul de aprovizionare al programului.

2. Procedura de achiziţie:

După o cerere oficială de informaţii (RFI) transmisă la 16 martie 2026, autoritatea contractantă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a emis în cele din urmă o cerere de ofertă (RFP) la 29 aprilie 2026.

Timpul acordat pentru depunerea unei oferte cu preţ ferm şi fix pentru o achiziţie de asemenea amploare a fost de mai puţin de 14 zile, în timp ce procedurile şi standardele internaţionale de achiziţii prevăd, de regulă, un termen minim de 30 până la 60 de zile.

Comparativ cu contractul iniţial pentru primele vehicule PIRANHA 5 din 2018, termenii şi condiţiile noului contract propus au fost modificaţi, devenind mai stricţi şi mai dezavantajoşi pentru furnizor.

Deşi GDELS-România nu a avut posibilitatea de a analiza în detaliu toate impacturile asupra costurilor şi termenelor de livrare generate de noile specificaţii, a fost depusă o ofertă conformă, având în vedere cooperarea de succes şi de lungă durată dintre Armata Română şi compania noastră în cadrul programului PIRANHA 5.

3. Informaţiile comerciale din oferta GDELS:

Pentru a permite o planificare bugetară corectă pentru viitoarele achiziţii SAFE, GDELS a transmis oficial, la solicitare, pe 14 noiembrie 2025, o estimare actualizată a preţurilor pentru toate cele şase variante de vehicule PIRANHA aflate în serviciul Armatei Române.

La 23 martie 2026, GDELS a furnizat din nou informaţii bugetare în răspunsul său oficial la RFI.

În cadrul a două întâlniri de clarificare cu beneficiarul, pe 14 aprilie şi 21 mai, GDELS a explicat în detaliu motivele creşterii preţurilor pentru fiecare variantă în comparaţie cu cele achiziţionate în urmă cu opt ani, în 2018, creşteri determinate în principal de schimbările condiţiilor de piaţă.

În ceea ce priveşte aceste condiţii, au existat creşteri semnificative ale costurilor, cauzate de evoluţia generală a preţurilor, în special de scumpirea materiilor prime şi a componentelor după pandemia COVID-19, precum şi de majorări specifice pieţei generate de cererea excepţională apărută în urma războaielor din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Prețurile au decis

În pofida acestor realităţi schimbate, Ministerul Apărării Naţionale a presupus că GDELS-România va menţine preţurile din 2018, aplicând o formulă de indexare considerată de companie nefundamentată şi arbitrară, insistând asupra unui preţ ferm şi fix valabil până în 2034.

Având în vedere schimbările fundamentale ale condiţiilor de piaţă, precum şi modificările aduse specificaţiilor originale ale vehiculului, dorim să reconfirmăm că GDELS-România a oferit un preţ de piaţă transparent şi echitabil pentru un nou program PIRANHA 5.

Nu ştim dacă şi în ce măsură aceste informaţii comerciale au fost luate în considerare şi integrate în planificarea bugetară şi în procesul oficial de aprobare al Ministerului Apărării Naţionale.

4. Vehiculul aflat în serviciu şi beneficiile industriale ale ofertei GDELS:

PIRANHA 5, unul dintre cele mai performante vehicule blindate 8×8 din lume, a fost introdus cu succes în serviciul Forţelor Terestre Române. Armata Română operează 227 de vehicule în şase variante diferite. Toate variantele au fost omologate şi acceptate oficial.

Pe parcursul programului comun de achiziţie, GDELS şi partenerul său local, Uzina Mecanică Bucureşti (UMB), au dezvoltat în România o capacitate de producţie de clasă mondială pentru vehicule blindate moderne pe roţi.

Împreună cu alţi parteneri locali – UMB/Romarm, Elmet, Interactive, CSR şi Pro-Optica – GDELS-România a produs în România toate sistemele majore pentru PIRANHA 5.

Parteneriatul cu UMB a dus la crearea unei fabrici ultramoderne, construită după standarde elveţiene şi deţinută de statul român, reprezentând o capacitate unică de producţie în ţară, pentru ţară şi pentru eventuale oportunităţi de export.

Parteneriatul dintre GDELS-România şi UMB reprezintă un model de succes pentru modernizarea industriei de stat. Programul ar fi asigurat transfer de know-how valoros, competenţe de producţie şi locuri de muncă înalt calificate pentru industria românească.

Suntem convinşi că oferta noastră pentru furnizarea de vehicule PIRANHA 5 suplimentare, fabricate în România, combină un produs de top aflat deja în serviciul armatei dumneavoastră cu beneficii industriale şi economice fără egal pentru ţara dumneavoastră, la un preţ de piaţă corect şi transparent.

Rămânem dedicaţi continuării acestei cooperări într-un mod constructiv şi respectuos, motiv pentru care sperăm sincer că actuala neînţelegere poate fi corectată şi rezolvată rapid”, raportează GDELS.

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