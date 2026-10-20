Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri

Parlamentul votează astăzi, 20 octombrie, învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 14:00, după încheierea audierilor miniștrilor propuși în comisiile de specialitate. Pentru a obține votul de încredere, noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Programul audierilor de marți

Audierile în comisii au început luni, când și-au prezentat prioritățile din mandat 13 membri ai Cabinetului Niculescu. Toți au primit avize favorabile.

Marți, audierile încep la ora 9:00 și sunt programate să se desfășoare până la ora 12:00.

Vor fi audiați:

– Radu Marinescu – propus ministru al Justiției – ora 9.00

– Alexandru-Mihai Ghigiu – propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene – ora 9.30

– Sebastian-Dănuț Neculăescu – propus ministru al Afacerilor Externe – ora 10.00

– Petre Florin Manole – propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – ora 10.30

– Alexandru-Florin Rogobete – propus ministru al Sănătății. – ora 11.00

Luca Niculescu cere votul de încredere al Parlamentului

Premierul desemnat Luca Niculescu se prezintă marți în fața parlamentarilor pentru a obține învestirea noului Guvern, după ce și-a depus programul de guvernare și lista miniștrilor propuși la 15 octombrie.

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale celor două Camere, ședința de plen începe la ora 14:00. Niculescu va avea la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale, iar, ulterior, grupurile parlamentare își vor exprima pozițiile în cadrul dezbaterilor, înaintea votului decisiv. Pentru învestirea Guvernului este necesară majoritatea deputaților și senatorilor, respectiv minimum 233 de voturi.

Ce partide susțin Guvernul Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. În urmă cu două zile, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 dintre cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.

PSD este singurul partid care a decis să intre în noul Executiv, cu 11 portofolii ministeriale. Celelalte poziții sunt ocupate de independenți, inclusiv cele de la Finanțe, Energie și Afaceri Externe. PNL și UDMR au anunțat că vor susține Cabinetul la votul de învestitură, în timp ce USRși AUR au transmis că vor vota împotriva acestuia.

Dacă Guvernul Niculescu primește votul de încredere, premierul și miniștrii vor depune jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Ulterior, noul Cabinet își va putea începe activitatea cu puteri depline.

Printre prioritățile anunțate de premierul desemnat pentru primele luni de mandat se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027 până la finalul anului, sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din sezonul rece și relansarea economiei.