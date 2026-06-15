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AUR propune instituirea Zilei Studențimii Române pe 17 mai, în semn de recunoaștere a contribuției tinerilor la marile momente ale istoriei naționale

AUR propune instituirea Zilei Studențimii Române pe 17 mai, în semn de recunoaștere a contribuției tinerilor la marile momente ale istoriei naționale
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Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament propunerea legislativă privind instituirea zilei de 17 mai ca Ziua Studențimii Române, inițiativă care urmărește recunoașterea oficială a rolului pe care studenții români l-au avut de-a lungul istoriei în apărarea libertății, afirmarea valorilor naționale și consolidarea democrației.

Proiectul de lege, inițiat de senatorul AUR Valentin Roman, prevede ca această dată să devină zi de sărbătoare națională și să fie marcată anual prin activități educaționale, culturale și comemorative dedicate contribuției studențimii la dezvoltarea statului român.

Senatorul AUR Valentin Roman a explicat că demersul urmărește recunoașterea contribuției istorice a studenților români în momentele în care destinul țării a depins de curajul și implicarea generațiilor tinere.

„Motivația principală a acestei inițiative și a acestei idei este aceea de a aduce o recunoaștere rolului important pe care studenții români l-au avut în momente-cheie din istoria României, din istoria modernă și contemporană, mă refer cu precădere.

Atunci când, în contexte și situații în care țara a avut nevoie să fie efectiv salvată, tinerii, oameni pe care de multe ori îi considerăm cruzi, neexperimentați, au avut curajul să ridice vocea și să acționeze cu fapta pentru a apăra democrația în România și pentru a duce țara pe drumul corect. Vorbim de studenții generației pașoptiste, care au adus în România ideile revoluționare din Franța. Vorbim apoi, din perioada mai recentă, de evenimentele din iunie 1990, atunci când, sub conducerea unor lideri curajoși, tinerii au știut de multe ori să facă mai mult decât au făcut adulții”, a declarat senatorul AUR Valentin Roman.

Senatorul AUR Sorin Lavric a subliniat încărcătura simbolică a proiectului și importanța păstrării în memoria colectivă a sacrificiului și curajului demonstrate de studenții implicați în manifestațiile pentru democrație din anul 1990.

„Acest proiect legislativ trebuie să întipărească în memoria românilor acel rol de jertfă și de insurecție pe care studenții români, în vara anului 1990, l-au simbolizat.

Tocmai de aceea acest proiect legislativ are o încărcătură simbolică foarte mare și cu siguranță va trece pentru că nu văd de ce celelalte partide ar avea ceva de obiectat”, a declarat senatorul AUR Sorin Lavric.

Marian Munteanu, fostul lider al studenţilor ce protestau în Piaţa Universităţii în primăvara anului 1990, a apreciat că proiectul surprinde continuitatea rolului jucat de studențime în procesul de construire și consolidare a statului român modern.

„Statul modern român, cu toate ale lui, așa cum s-a putut, așa cum s-a alcătuit, a plecat tot de la acești tineri studenți de acum 180 de ani, după care generații și generații de tineri au contribuit la pașii care au urmat.

Și, sigur, ultimul val, cel din perioada anilor ‘90, a încercat să contribuie și el cu ceva la democratizarea și la păstrarea unui statut independent al statului nostru”, a declarat Marian Munteanu.

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