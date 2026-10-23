Cabinetul Luca Niculescu, învestit după cea mai îndelungată criză guvernamentală din România postdecembristă, cuprinde 11 miniștri, social-democrați și tehnocrați. Declarația de avere a independentului Dumitru Chisăliță, care a preluat portofoliul la ministerul Energiei, arată terenuri și imobile pe numele acestuia, dar și sume impresionante în conturi. Pe de altă parte, social-democratul, Radu Oprea, actual ministrul al Apărării, a declarat în 2025 bunuri și proprietăți ceva mai modeste decât colegul său de Cabinet, însă compensează cu bijuteriile în valoare de 40.000 de euro pe care le deține. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, figurează cu o terenuri de mii de metri pătrați.

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Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, venituri anuale de peste 900.000 de lei, peste 600.000 de euro în conturi, plus case și terenuri

Dumitru Chisăliță, inginer de profesie și actual ministru al Energiei, a declarat anul trecut venituri din mai multe activități desfășurate în sectorul energetic, mediul universitar și sectorul privat.

Potrivit declarației de avere din 2025, două apartamente din Sibiu, apar pe numele său și al soției, Chisăliță Simona Maria, în timp ce un alt imobil, amplasat în Capitală, este doar pe numele său. De asemenea, în document mai apare un apartament, în Sibiu, pe numele soției.

În declarația de avere a lui Chisăliță mai apar două terenuri, în Alba și în Sibiu, ambele pe numele soției. Ministrul Energiei mai este și posesorul unui autoturism în valoare de 45.000 de euro.

Pe numele lui Chisăliță apar cinci conturi în euro, în valoare totală de 345.904 de euro și patru conturi în dolari care însumează 362.039 de dolari. La un calcul simplu se poate observa că averea lui Dumitru Chisăliță din conturile în valută trece de 600.000 de euro.

Potrivit aceluiași document, Dumitru Chisăliță a raportat venituri anuale în valoare de 78000 RON din activitatea ca profesor al Universității Transilvania, 256008 RON de la Romgaz, ca Șef Centru de Documentare și Informare, 195378 RON din Expertize tehnice judiciare pentru firma Consult Energ SRL, 25200 RON pentru management energetic la firma SC GECS SRL, 25200 RON din audit energetic pentru firma SC Voltamper SRL, 180000 RON din activități de proiectare pentru SC SUTECH SRL, 195378 RON din dividende la firma SC CONSULTENERGH, 40000 RON de la CCGT Turceni ca administrator și 3880 RON dobânzi de la banca BRD. Potrivit calculelor, veniturile anuale ale lui Dumitru Chisăliță, se ridică la 928.844 de lei, adică 173.713 de euro.

Ștefan Radu Oprea, bijuterii în valoare de 40.000 de euro, un teren și două case

Potrivit declarației de avere din 2025, pe numele lui Ștefan-Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale, apare un teren intravilan în județul Prahova, de 440 m2, din care demnitarul deține 50% cotă parte. Tot pe numele său apare și o casă, de 105.17 m2 din care deține tot 50%. Acesta este proprietarul unui apartament în Ploiești cu o suprafață de 47.62 m2.

Totodată, documentul arată că ministrul Apărării Naționale deține bijuterii în valoare de 40.000 de euro, dobândite în perioada 1994 – 2011.

Documentul mai cuprinde un împrumut de 2943305 RON acordat în nume personal firmei City Imobiliar SRL și un credit de 189216 EUR contractat de la UniCredit. Declarația de avere mai arată că Radu Oprea a declarat și un venit anual în valoare de 150118 RON din perioada în care a ocupat funcția de ministru al Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului.

Alexandru Nazare, terenuri moștenite și economii de peste 146.000 de euro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, figurează în declarația de avere din 2023 cu terenuri dobândite prin moștenire în 2015: 1.250 de metri pătrați în județul Brăila, precum și cote de proprietate dintr-un teren agricol de 15.000 de metri pătrați și unul extravilan de 2.500 de metri pătrați în județul Vrancea. În Pantelimon, județul Ilfov, declara o cotă de jumătate dintr-un imobil de doi metri pătrați, dobândit în 2022.

Conturile deschise la ING Bank și CEC Bank însumau peste 146.000 de euro și peste 65.000 de lei. În același document, Nazare a raportat un salariu de 131.412 lei din funcția de senator în 2023 și vânzarea unui autoturism pentru 113.600 de lei.