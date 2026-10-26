Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, duminică seară, la Digi24, atacurile cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră. Acesta consideră că Vladimir Putin nu își dorește să intre într-un conflict cu NATO, însă susține că atacurile vizează navele care au ca destinație porturile ucrainene.

„Nu cred că Putin ar fi fericit să intre într-un conflict cu NATO. Nu-i cel mai bun lucru care i s-ar putea întâmpla, având în vedere că abia se descurcă în Ucraina, că are mari probleme cu atingerea obiectivelor pe care le are pentru Ucraina. Nu cred că caută generarea unui conflict, cum nu sunt foarte convins că ce se întâmplă este ca să testeze reacția NATO”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

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Traian Băsescu a spus că nu este convins dacă atacurile au scopul de a testa reacția Alianței Nord-Atlantice. Totuși, acesta a subliniat că țintele atacurilor sunt navele care au ca destinație porturile ucrainene sau care pleacă din acestea

„NATO știe foarte bine, și ei știu, când va interveni NATO. Deci nu are nevoie de teste. Însă este clar că se vânează navele care au ca destinație porturi ucrainene, vin sau pleacă din porturi ucrainene, cum, la fel, ucrainenii vânează nave care se îndreaptă către Crimeea sau către Marea Azov”.

Băsescu avertizează că o confruntare între NATO și Rusia ar însemna război

Fostul președinte a mai spus că, în acest moment, nu există condițiile pentru o intervenție a NATO în Marea Neagră dincolo de apele teritoriale ale României. Băsescu a subliniat că o confruntare directă între forțele NATO și cele ale Federației Ruse ar schimba situația.

„NATO ar putea să intervină până la limita apelor teritoriale ale României. Dincolo de asta, NATO nu are obligații sau nu are dreptul de intervenție. Ce este cert însă este că se evită conflictul. În cazul în care apare o ciocnire în Marea Neagră, NATO cu Federația Rusă, în acel moment suntem în conflict, în război”.

„România va trebui să genereze o convenție a Mării Negre”

Traian Băsescu consideră că România ar trebui să inițieze, după încheierea războiului, un acord între statele riverane Mării Negre. Acesta a explicat că o astfel de convenție ar trebui să stabiliească drepturișe și obligațiile statelor în regiune și să includă și zona Dunării.

„Soluția va fi încheierea războiului. Dar, după încheierea războiului, România ar trebui să aibă inițiativa și să generăm o convenție a Mării Negre. Devine important. Sigur, Turcia nu va fi fericită, pentru că ea are convenția de la Montreaux, care îi dă drept de control pe strâmtori, dar nu pe Marea Neagră. Și atunci ar trebui să facem cu toți riveranii o convenție a Mării Negre, care să facă legătura și cu convenția Dunării, pentru că este o zonă care interconectează marea și oceanul cu Dunărea”.

Acesta a susținut că viitorul acord ar trebui să urmărească atât dezvoltarea economică, cât și securitatea regiunii, inclusiv a porturilor din zona Dunării, pe care Rusia le-a atacat.