Cabinetul Luca Niculescu a adoptat prima Ordonanță de Urgență. Schimbare majoră privind conducerea Secretariatului General al Guvernului

Marți, 20 octombrie, premierul Luca Niculescu a adoptat, în cadrul primei ședințe de Guvern, o Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale. Documentul vizează înființarea a două funcții de miniștri delegați și modificarea regulilor privind conducerea Secretariatului General al Guvernului.

Un aspect important al ordonanței vizează modificarea Codului administrativ, în ceea ce privește conducerea Secretariatului General al Guvernului (SGG). Potrivit noii reglementări, secretarul general al Guvernului poate avea rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public.

„Totodată, actul normativ modifică și completează OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în ceea ce privește reglementările ce vizează conducerea Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.”, mai menționează Ordonanța.

Ministrul delegat pentru Inteligență Artificială se află în subordinea Ministerului Digitalizării

Potrivit noului OUG, adoptat de Guvernul Niculescu, funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, ocupată de independentul Costinel-Bogdan Dumitru, este o extensie a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort. Ministrul delegat este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va afla în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială”, se arată în ordonanța de urgență adoptat de Guvernul Luca Niculescu.

Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar răspunde ministrului Educației

De asemenea, ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, funcție ce-i revine social democratului Sorin-Gabriel Ionescu, își va desfășura activitatea sub umbrela Ministerului Educației și Cercetării.