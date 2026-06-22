Calcule de ultimă oră pentru Guvern. Câte voturi are, câte îi lipsesc și de cine are nevoie Adrian Veștea pentru a deveni premier

Guvernul propus de Adrian Veștea a intrat în linie dreaptă în Parlament, într-un vot de învestire programat pentru ora 21:30, după o zi de audieri accelerate. Totuși, cabinetul premierului desemnat are nevoie de minimum 233 de voturi pentru învestire.

Potrivit calculelor vehiculate în negocieri, baza de susținere a Guvernului Veștea pornește de la PSD, la care s-ar adăuga parlamentari din grupurile mici, neafiliați, minorități și o parte dintre liberalii care nu respectă linia oficială a PNL. Chiar și în acest scenariu, fără voturi din AUR, totalul ar rămâne sub pragul necesar, aproximativ 217 voturi.

Cum arată structura Parlamentului:

PSD – 127 de parlamentari;

AUR – 90;

PNL – 76;

USR – 59;

UDMR – 31;

minoritățile – 17;

Uniți pentru România – 15;

SOS România – 15;

neafiliați – 23;

grupul PACE – 11.

Deși vorbim despre un total de 464 de parlamentari, Executivul lui Veștea intră fără majoritate clară la vot și depinde de voturile AUR.

Guvernul Veștea nu are o majoritate clară la vot

Pentru noul Executiv, voturile considerate de bază vin de la PSD. Dacă toți parlamentarii PSD votează cabinetul, premierul desemnat pleacă de la aproximativ 127-128 de voturi, iar diferența până la 233 este de aproximativ 105-106 voturi. A doua structură importantă din Parlament este PNL. Liberalii au anunțat că nu susțin Guvernul Veștea, însă o parte dintre parlamentari ar putea vota împotriva liniei partidului. Sursele politice estimează că aproximativ 20-24 de parlamentari PNL sunt dispuși să voteze cabinetul.

Cu PSD și aproximativ 23 de liberali din tabăra Veștea, cabinetul ar ajunge la aproximativ 150 de voturi, în continuare insuficiente pentru învestire. În continuare, cu voturi din partea minorităților, neafiliaților, Uniți pentru România și PACE, Executivul ar putea urca spre 213-217 voturi, tot sub pragul minim.

Premierul desemnat are nevoie de voturile AUR

Matematic, Guvernul Veștea are nevoie de sprijin din partea AUR. În funcție de voturile parlamentarilor PNL și ale grupurilor mici, necesarul de voturi AUR este estimat între 16 și 25. Totuși, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis că parlamentarii partidului nu vor susține cabinetul, însă surse politice spun că PSD și tabăra Veștea au negociat individual pentru voturi.