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Călin Georgescu acuză Realitatea TV că l-a cenzurat când nu i-a preluat apelul către parlamentari de a nu vota guvernul Veștea. Ce a răspuns Anca Alexandrescu

Călin Georgescu acuză Realitatea TV că l-a cenzurat când nu i-a preluat apelul către parlamentari de a nu vota guvernul Veștea. Ce a răspuns Anca Alexandrescu
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Călin Georgescu acuză Realitatea TV că l-a cenzurat când nu i-a preluat apelul către parlamentari de a nu vota guvernul Adrian Veștea. Fostul candidat la prezidențiale a îndemnat parlamentarii să nu dea votul de încredere pentur premierul desemnat de președintele Nicușor Dan.

Călin Georgescu: „Și la vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră.”

Anca Alexandrescu: „Nu am fost la emisiune.”

Călin Georgescu: „Am spus: de către emisiunea dumneavoastră. Am spus că fiecare vot pentru premierul nelegitim al președintelui inexistent este un act de trădare a intereselor țării. Nu este o opțiune politică, ci este o capitulare rușinoasă și trădătoare a celui care va face asta.”

Despre susținerea lui Adrian Veștea

„Clasa politică să se trezească. (…) Modelul economic n-a vorbit nimeni despre el. Habar n-au. Programul de țară prezentat ca așa-zisa guvernare, este legat de programul SAFE și de PNRR. Este fals. Ăsta nu e program de guvernare. Unii l-au susținut. Și dumneavoastră l-ați susținut pe Veștea. Ați greșit”, a spus Georgescu.

Anca Alexandrescu: „Da, l-am susținut pe Veștea. Îmi asum public.”

Călin Georgescu: „Este o judecată total greșită. Ca să nu zic… nu vă susțineți punctul de vedere pe ceva fals. Modelul economic este greșit total. Și se suține același model care a dărâmat românia. (…) Eu nu i-am auzit să zică altceva. De ce i-ați susținut?”

Anca Alexandrescu: „Așa am crezut că putem să scăpăm de Bolojan.”

Călin Georgescu: „Știți ceva, nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit. Modelul economic ține de ce se întâmplă. Datoria publică este de 236 mld. de euro. 117,5 intern.”

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