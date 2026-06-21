Călin Georgescu: „Suspendarea președintelui ilegitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om”

Călin Georgescu a declarat, duminică, 21 iunie, că suspendarea președintelui „ilegitim” nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om.

„Suspendarea președintelui legitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om, respectiv partidul AUR și George Simion.

Eu am convingerea că printre printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă, care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român.”, a declarat Călin Georgescu.

George Simion: „Oricând, fără trădători”

George Simion a anunțat, miercuri, că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendarea președintelui Nicușor Dan.

George Simion, liderul AUR, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, cu referire atât la posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan, cât și la situația de la PNL, partid care s-a considerat trădat de Adrian Veștea, după ce acesta a acceptat propunerea lui Nicușor Dan de a prelua funcția de ministru, fără a se consulta însă cu partidul său.

Printr-un mesaj scurt postat pe social- media, Simion a punctat că AUR are 90 de parlamentari care sunt dispuși să voteze orice moțiune sau suspendare.

”AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători.

AUR = LOIALITATE”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.

AUR vrea suspendarea lui Nicușor Dan

Pe data de 9 iunie, după ce Nicușor Dan îl desemna premier pe Eugen Tomac, Simion solicita, printr-o postare pe Facebook, suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe motiv că ar ignora rezultatul votului de la Parlamentare, prin propunerea premierului tehnocrat.

„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele.

Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, a scris George Simion pe Facebook, într-o postare care a adunat peste 2000 de aprecieri în câteva minute.