Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, un nou mesaj de clarificare a situației sale juridice

Călin Georgescu, un nou mesaj de clarificare a situației sale juridice

Călin Georgescu, un nou mesaj de clarificare a situației sale juridice
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călin Georgescu a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a clarificat situația sa juridică și a transmis că dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori, iar termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

”CLARIFICARE 19 octombrie 2026
În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.
Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.
Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, a scris Georgescu, pe pagina sa de Facebook.

Călin Georgescu a fost eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar.

Călin Georgescu, adus la sediul DIICOT – 7 octombrie 2026

Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
17:28
Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
FLASH NEWS În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
17:06
În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
FLASH NEWS Tanczos Barna își face bilanțul la Ministerul Agriculturii. Care ar fi cele șase puncte forte
16:27
Tanczos Barna își face bilanțul la Ministerul Agriculturii. Care ar fi cele șase puncte forte
EXCLUSIV Ion Cristoiu arată cum începe Guvernul Luca Niculescu: „Bacteria PSD va mânca bacteria USR”
16:12
Ion Cristoiu arată cum începe Guvernul Luca Niculescu: „Bacteria PSD va mânca bacteria USR”
NEWS ALERT Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan
16:12
Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan
VIDEO Daniel Zamfir, confruntat în comisiile parlamentare după ce a dat în scris că nu va vota guvernul Niculescu: ”Ce termen de expirare are cuvântul dumneavoastră?”. Cum s-a apărat senatorul social-democrat
15:22
Daniel Zamfir, confruntat în comisiile parlamentare după ce a dat în scris că nu va vota guvernul Niculescu: ”Ce termen de expirare are cuvântul dumneavoastră?”. Cum s-a apărat senatorul social-democrat
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii”
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco
Ce se întâmplă doctore
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
O specie uriașă observată din spațiu riscă deja să dispară
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
INEDIT În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
17:39
În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
ACTUALITATE Grupul de la Vișegrad, mutare ambițioasă în disputa pentru banii europeni. Miniștrii V4 cer Comisiei Europene noi măsuri ca să limiteze efectele scumpirii energiei
17:38
Grupul de la Vișegrad, mutare ambițioasă în disputa pentru banii europeni. Miniștrii V4 cer Comisiei Europene noi măsuri ca să limiteze efectele scumpirii energiei
FLASH NEWS Emmanuel Macron, turneu de forță în Orientul Mijlociu pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și motorină, pe fondul protestelor din Franța
17:10
Emmanuel Macron, turneu de forță în Orientul Mijlociu pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și motorină, pe fondul protestelor din Franța
ACTUALITATE Recidivist în vârstă de 49 de ani din Reșița, arestat pentru viol asupra unui minor de 13 ani
16:59
Recidivist în vârstă de 49 de ani din Reșița, arestat pentru viol asupra unui minor de 13 ani
Cutremurul de 4,8 care a zguduit luni România ne amintește în ce pericol major se află Bucureștiul. Câte clădiri din Capitală se pot prăbuși la un seism precum cel din 1977. Specialiștii vorbesc de peste 6 mii de morți
16:57
Cutremurul de 4,8 care a zguduit luni România ne amintește în ce pericol major se află Bucureștiul. Câte clădiri din Capitală se pot prăbuși la un seism precum cel din 1977. Specialiștii vorbesc de peste 6 mii de morți
EXCLUSIV Alin Tișe (PNL) cere „demisia conducerii incompetente”. Dialog exclusiv la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la 21:10
16:50
Alin Tișe (PNL) cere „demisia conducerii incompetente”. Dialog exclusiv la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la 21:10

Cele mai noi

Trimite acest link pe