Călin Georgescu, un nou mesaj de clarificare a situației sale juridice

Călin Georgescu a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a clarificat situația sa juridică și a transmis că dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori, iar termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

”CLARIFICARE 19 octombrie 2026

În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.

Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, a scris Georgescu, pe pagina sa de Facebook.

Călin Georgescu a fost eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar.