Călin Georgescu, un nou mesaj de clarificare a situației sale juridice

Călin Georgescu a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a clarificat situația sa juridică și a transmis că dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori, iar termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar.
Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.