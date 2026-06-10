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Călin Mătieș (deputat AUR) cere subvenții pentru porcii din gospodării: „Importăm 80% din carnea de porc consumată în România”

Călin Mătieș (deputat AUR) cere subvenții pentru porcii din gospodării: „Importăm 80% din carnea de porc consumată în România”
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Deputatul AUR Călin Mătieș solicită Ministerului Agriculturii să introducă o schemă de sprijin pentru porcii crescuți în gospodăriile românești, susținând că o astfel de măsură ar ajuta atât la combaterea pestei porcine africane, cât și la reducerea dependenței României de importurile de carne de porc.

„Măsuri se pot lua pentru stoparea pestei porcine africane, pot să fie ajutați oamenii mai mult. Eu am spus de nenumărate ori, vorbim de pesta porcină africană și am spus-o în Comisie de nenumărate ori, că se spune că populația a greșit, că mișcarea animalului nu este controlată. Cum îi dai la oaie subvenție și știi crotaliul, știi fiecare oaie unde se mișcă, și la porc, la populație, de ce nu vrea Ministerul Agriculturii să dea o subvenție? Efectiv n-am primit răspuns pentru că se discută că ar fi un milion sau trei milioane de porci la populație în gospodărie”, a declarat Călin Mătieș.

De asemenea, Călin Matieș atrage atenția că România continuă să importe masiv carne de porc, în timp ce producătorii români sunt lăsați fără sprijin real.

„Suntem deficitari la carnea de porc și nu ne revenim de foarte mult timp. Importăm parcă vreo 80% carne de porc fără să discutăm de preparate, procentul acum poate e mai mic, dar, oricum, e o problemă. Vin foarte mulți purcei în dube din astea de 3,5 tone din Ungaria, fără acte, fără nimic. Păi, noi avem nevoie să dezvoltăm maternitățile, zonele de reproducție, s-au alocat niște bani pentru treaba asta”, a subliniat deputatul AUR.

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